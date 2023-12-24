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الماركات بوابة ضياع الأموال

12/24/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 6 مظاهر إغراءات الإنفاق، والذي تتسبب في استنزاف الأموال، وبحسب موقع World of Statistics، تصدرت ملابس الماركات، وحفلات الأعراس، وتناول الوجبات في المطاعم، وشراء السجائر أو الفيب، وسداد القروض، وبطاقات الائتمان، الناتجة عن رغبة الشراء للمظاهر العام، أكثر أوجه الإنفاق والهدر المالي.
حب الحيازة
يشعر الإنفاق في الأسواق أو المولات البعض بالسعادة، لامتلاك أشياء جديدة من الملابس وغيرها، والتي تتطلب توفير الأموال، وسط غياب الوعي بكيفية ووقت إنفاق الأموال، حتى لو كانت الأسباب تبدو وجيهة من الوهلة الأولى، وتتضمن المشتريات عناصر لا يحتاجها الشخص، إنما مجرد الشراء أو حب حيازة المنتجات، أو لشراء منتجات للمظاهر، عبر قروض تثقل الكاهل من أجل امتلاك جوال ثمين، أو سيارة فارهة.
مبررات للإنفاق
أكد خبير التسويق معتز الحبيب، أن البعض يختلق مبررات الشراء، في أن يقدم لنفسه مكافأة أو أن يكون مظهره جميلا بين الناس، وقد يكون من المقبول الإنفاق من مبدأ حب النفس أو تدليل الذات، ولكن ذلك يقتصر على من يملك المال الكافي، وليس من الحكمة الشراء باستخدام بطاقة الائتمان أو الحصول على قروض لتحقيق ذلك، مضيفًا إلى أن الإنسان عندما ينفق كثيرًا بغرض الشعور بالسعادة، فإنه لا بد أن يعي أن هذا الشعور مؤقت، وسرعان ما تزول نشوة حيازة الشيء ثم ينقلب الإحساس بالسعادة إلى توتر، جراء كيفية تسديد الأقساط أو القلق على الوضع المالي الجديد.
أوقات صعبة
بين الحبيب، أنه من المهم أن يعي الإنسان أن هناك أوقاتًا صعبة قد تمر عليه يومًا ما، مثل الحاجة إلى شراء مسكن مستقل، أو الخضوع لعملية جراحية لا سمح الله، كما أن شراء سيارة أو الإنفاق على حفل زواج لا يعد استثمارًا، بل مالا مهدرًا سيندم يومًا عليه، مضيفًا إلى أن أبرز الحلول لمشكلة الإنفاق وهدر الأموال، تتمثل في 3 طرق هي: الالتزام بالخطط، ووضع ميزانية شهرية، وتفادي الدفع ببطاقات الائتمان.

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