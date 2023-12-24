((الشرقيون للتنمية)) تتعاقد مع 70 مستثمرًا لإنشاء مصانع بالعين السخنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية الصناعية مع 70 مستثمرًا عربيًا وأجنبيًا لإنشاء مشروعات متنوعة ضمن المرحلة الأولى بمنطقة العين السخنة الصناعية بمحور قناة السويس.
وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة، إن آخر الطلبات الاستثمارية التى تلقتها الشركة 3 طلبات من الهند والصين وتم إرسالها إلى الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدراستها والموافقة عليها وتخصيص الأرض لهم.
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وتمتلك“الشرقيون للتنمية” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.
وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن القيمة الاستثمارية للطلبات الثلاثة تتجاوز 500 مليون دولار فى حال احتساب قيمة الأرض، ومن المتوقع أن توفر سيولة دولارية كبيرة لكن ذلك مرهون بتيسير الإجراءات من قبل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الشركة تنسق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات جديدة من دول الهند والخليج العربى، خاصة التى تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول المجاورة وبالتحديد أفريقيا.
وقال إن“الشرقيون للتنمية الصناعية” تسعى إلى تشغيل 10 مصانع بالمنطقة التابعة لها منتصف 2024، وستساهم التيسيرات التى تمنح لهم وأبرزها تأجيل دفع الأقساط المستحقة للشركة وتوفير تمويلات بفوائد مخفضة فى تسريع وتيرة التشغيل.
وأضاف أن الشركة تسعر أراضيها بالقطعة وليس بالمتر المربع، وأسعار المساحات فى المنطقة تختلف من مكان لآخر، ويرجع الاختلاف إلى موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض.
ويعمل فى المنطقة الصناعية التابعة للشركة بالعين السخنة 3 مصانع، اثنان منها للبتروكيماويات، وآخر للملابس الآمنة المستخدمة فى مواقع البناء، ومن المتوقع أن تفتح الشركة المصنع الرابع المتخصص فى صناعة البتروكيماويات بنهاية العام الجارى.
وتعد شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، ويسهم فى هيكل الملكية مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة 75%، وبنك قناة السويس بنسبة 15% والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينها شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركة.
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