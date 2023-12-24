((الشرقيون للتنمية)) تتعاقد مع 70 مستثمرًا لإنشاء مصانع بالعين السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية الصناعية مع 70 مستثمرًا عربيًا وأجنبيًا لإنشاء مشروعات متنوعة ضمن المرحلة الأولى بمنطقة العين السخنة الصناعية بمحور قناة السويس.

وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة، إن آخر الطلبات الاستثمارية التى تلقتها الشركة 3 طلبات من الهند والصين وتم إرسالها إلى الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدراستها والموافقة عليها وتخصيص الأرض لهم.

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وتمتلك“الشرقيون للتنمية” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.

وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن القيمة الاستثمارية للطلبات الثلاثة تتجاوز 500 مليون دولار فى حال احتساب قيمة الأرض، ومن المتوقع أن توفر سيولة دولارية كبيرة لكن ذلك مرهون بتيسير الإجراءات من قبل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الشركة تنسق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات جديدة من دول الهند والخليج العربى، خاصة التى تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول المجاورة وبالتحديد أفريقيا.

وقال إن“الشرقيون للتنمية الصناعية” تسعى إلى تشغيل 10 مصانع بالمنطقة التابعة لها منتصف 2024، وستساهم التيسيرات التى تمنح لهم وأبرزها تأجيل دفع الأقساط المستحقة للشركة وتوفير تمويلات بفوائد مخفضة فى تسريع وتيرة التشغيل.

وأضاف أن الشركة تسعر أراضيها بالقطعة وليس بالمتر المربع، وأسعار المساحات فى المنطقة تختلف من مكان لآخر، ويرجع الاختلاف إلى موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض.

ويعمل فى المنطقة الصناعية التابعة للشركة بالعين السخنة 3 مصانع، اثنان منها للبتروكيماويات، وآخر للملابس الآمنة المستخدمة فى مواقع البناء، ومن المتوقع أن تفتح الشركة المصنع الرابع المتخصص فى صناعة البتروكيماويات بنهاية العام الجارى.

وتعد شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، ويسهم فى هيكل الملكية مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة 75%، وبنك قناة السويس بنسبة 15% والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينها شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركة.