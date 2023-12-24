جاز للفنادق تستحوذ على فندقين و6 بواخر نيلية بقيمة 3.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذت مجموعة“جاز للفنادق” الذراع الفندقية لشركة“ترافكو جروب” للسياحة، على فندقين فى نطاق الهرم و6 بواخر نيلية بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه.
وقال علاء عاقل، الرئيس التنفيذى لمجموعة جاز للفنادق، إن الفندقين هما“جاز بالميرا” –“كتراكت” سابقا، والبالغ إجمالى طاقته الاستيعابية 400 غرفة، والفندق الآخر يحمل اسم“جاز بيراميدز ريزورت” –“الواحة” سابقا، وتبلغ طاقته الفندقية 300 غرفة.
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وأضاف عاقل لـ”البورصة”، أن المجموعة تعتزم رفع كفاءة وتجديد الفندقين ضمن خطة تطوير متوسطة المدى، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة بالكامل لفندق“جاز بالميرا” خلال الصيف المقبل، بينما ستستغرق الأعمال بفندق“جاز بيراميدز ريزورت” وقتا أطول.
وأوضح عاقل، أن الـ6 بواخر النيلية شملت 3 دهبيات و3 مراكب أخرى كبيرة“فنادق عائمة”، بإجمالى طاقة استيعابية تتجاوز 200 كابينة.
وأشار إلى أن المجموعة ستجرى أيضا أعمال رفع كفاءة وتجديد للمراكب، ليصل إجمالى عدد البواخر بالأسطول النهرى التابع للمجموعة 26 باخرة نيلية.
وقال إن المجموعة تعتزم افتتاح فندقها الجديد“جيزة بالاس” الواقع بمنطقة الشيخ زايد خلال شهر فبراير 2024.
وأضاف أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للفندق تُقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وبواقع طاقة فندقية تبلغ 560 غرفة.
وأوضح عاقل، أنه جارى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ7 فنادق أخرى تابعة للمجموعة خلال 2024، بإجمالى 3000 غرفة، ليصل إجمالى الطاقة الفندقية للمجموعة بحلول أكتوبر المقبل إلى 20 ألف غرفة.
ويأتى ذلك ضمن الخطة التوسعية للمجموعة فى القطاع الفندقى وزيادة محفظة فنادقها داخل مصر، والتى تغطى عدة مناطق سياحية منها، مرسى علم، ومرسى مطروح، وشرم الشيخ، والغردقة والجيزة.
وأعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة“جاز للفنادق” عن افتتاح وبدء تشغيل فندق جديد تابع للمجموعة بمرسى علم خلال الشهر الجارى، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 1.25 مليار جنيه.
وقال إن الفندق يقع بالقرب من مطار مرسى علم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 270 غرفة فندقية.
ويبلغ إجمالى عدد الفنادق التابعة لمجموعة“جاز للفنادق” 59 فندقاً بطاقة استيعابية تتجاوز 15.6 ألف غرفة على مستوى الجمهورية.
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