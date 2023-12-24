جاز للفنادق تستحوذ على فندقين و6 بواخر نيلية بقيمة 3.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت مجموعة“جاز للفنادق” الذراع الفندقية لشركة“ترافكو جروب” للسياحة، على فندقين فى نطاق الهرم و6 بواخر نيلية بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وقال علاء عاقل، الرئيس التنفيذى لمجموعة جاز للفنادق، إن الفندقين هما“جاز بالميرا” –“كتراكت” سابقا، والبالغ إجمالى طاقته الاستيعابية 400 غرفة، والفندق الآخر يحمل اسم“جاز بيراميدز ريزورت” –“الواحة” سابقا، وتبلغ طاقته الفندقية 300 غرفة.

موضوعات“إيد فينتشرز” تستهدف ضخ 5 ملايين دولار استثمارات خلال 2024 ((الشرقيون للتنمية)) تتعاقد مع 70 مستثمرًا لإنشاء مصانع بالعين السخنة التضخم والجنيه يدفعان شركات التأمين لمطالبة العملاء بإعادة تقييم الأصول

وأضاف عاقل لـ”البورصة”، أن المجموعة تعتزم رفع كفاءة وتجديد الفندقين ضمن خطة تطوير متوسطة المدى، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة بالكامل لفندق“جاز بالميرا” خلال الصيف المقبل، بينما ستستغرق الأعمال بفندق“جاز بيراميدز ريزورت” وقتا أطول.

وأوضح عاقل، أن الـ6 بواخر النيلية شملت 3 دهبيات و3 مراكب أخرى كبيرة“فنادق عائمة”، بإجمالى طاقة استيعابية تتجاوز 200 كابينة.

وأشار إلى أن المجموعة ستجرى أيضا أعمال رفع كفاءة وتجديد للمراكب، ليصل إجمالى عدد البواخر بالأسطول النهرى التابع للمجموعة 26 باخرة نيلية.

وقال إن المجموعة تعتزم افتتاح فندقها الجديد“جيزة بالاس” الواقع بمنطقة الشيخ زايد خلال شهر فبراير 2024.

وأضاف أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للفندق تُقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وبواقع طاقة فندقية تبلغ 560 غرفة.

وأوضح عاقل، أنه جارى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ7 فنادق أخرى تابعة للمجموعة خلال 2024، بإجمالى 3000 غرفة، ليصل إجمالى الطاقة الفندقية للمجموعة بحلول أكتوبر المقبل إلى 20 ألف غرفة.

ويأتى ذلك ضمن الخطة التوسعية للمجموعة فى القطاع الفندقى وزيادة محفظة فنادقها داخل مصر، والتى تغطى عدة مناطق سياحية منها، مرسى علم، ومرسى مطروح، وشرم الشيخ، والغردقة والجيزة.

وأعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة“جاز للفنادق” عن افتتاح وبدء تشغيل فندق جديد تابع للمجموعة بمرسى علم خلال الشهر الجارى، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 1.25 مليار جنيه.

وقال إن الفندق يقع بالقرب من مطار مرسى علم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 270 غرفة فندقية.

ويبلغ إجمالى عدد الفنادق التابعة لمجموعة“جاز للفنادق” 59 فندقاً بطاقة استيعابية تتجاوز 15.6 ألف غرفة على مستوى الجمهورية.