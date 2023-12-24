إيد فينتشرز تستهدف ضخ 5 ملايين دولار استثمارات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستهدف صندوق نهضة مصر لريادة الأعمال“إيد فينتشرز” التابع لمجموعة نهضة مصر ضخ استثمارات بنحو 5 ملايين دولار خلال 2024.
وقال ماجد حربى، المدير العام للصندوق، إن الاستثمارات الجديدة بمعدل نصف مليون دولار للشركة الواحدة على حسب قوة الشركات الناشئة موضع الدراسة، لتحقيق مستهدفات الصندوق المتمثلة فى توفير دعم لأكبر عدد من الشركات محليًا وإقليميًا.
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وأضاف حربى لـ”البورصة”، أن“إيد فينتشرز” تستهدف دعم نحو من 10 إلى 12 شركة جديدة خلال العام المقبل ضمن قطاع مسرعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى شراكات دولية مع جهات بعضها أول مرة تستثمر فى السوق المصرى.
وأوضح أنه خلال عام 2023، قام الصندوق بجولتين استثماريتين مع شركتين كانت تستثمر بهما بالفعل، الأولى مع“كرافتى التعليمية” بقيمة 400 ألف دولار، و”سبرنتس” بمبلغ غير معلن حتى الآن، حيث ستعلن عنه الشركة الناشئة خلال أيام، وتهدف هذه الاستثمارات الإضافية لمساعدة الشركتين على التوسع فى أعمالهما داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن محفظة الشركة الاستثمارية وصلت إلى 14 شركة ناشئة، وفى مسرعات وحاضنات الأعمال إلى 76 شركة.
وتستهدف شركة نهضة مصر التوسع فى السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، وتأتى ((جيبوتى)) على رأس الدول التى تخطط لاختراقها فى الوقت الحالى.
وقالت داليا إبراهيم الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريح سابق لها، إن الشركة تتوسع خارجيًا، حيث توسعت مؤخرَا بالسعودية، والإمارات، وعدد من دول أفريقيا بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام من الورق.
ونهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures هى أول شركة رأسمال مخاطر متخصصة فى قطاع تكنولوجيا التعليم فى الشرق الأوسط، وتم إطلاقها فى عام 2017 كذراع استثمارية لمجموعة نهضة مصر للنشر، وتقدم خدمات: الاحتضان، والتسريع والاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة فى قطاع التعليم.
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