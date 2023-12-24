إيد فينتشرز تستهدف ضخ 5 ملايين دولار استثمارات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف صندوق نهضة مصر لريادة الأعمال“إيد فينتشرز” التابع لمجموعة نهضة مصر ضخ استثمارات بنحو 5 ملايين دولار خلال 2024.

وقال ماجد حربى، المدير العام للصندوق، إن الاستثمارات الجديدة بمعدل نصف مليون دولار للشركة الواحدة على حسب قوة الشركات الناشئة موضع الدراسة، لتحقيق مستهدفات الصندوق المتمثلة فى توفير دعم لأكبر عدد من الشركات محليًا وإقليميًا.

موضوعاتهل يتحسن اقتصاد المملكة المتحدة في 2024؟ الاستثمارات المصرية فى دول الصراع تعود إلى مصر بحثًا عن الأمان ارتفاع السعر يهدد بإلغاء ممارسة“السلع التموينية” لشراء الأرز الهندى

وأضاف حربى لـ”البورصة”، أن“إيد فينتشرز” تستهدف دعم نحو من 10 إلى 12 شركة جديدة خلال العام المقبل ضمن قطاع مسرعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى شراكات دولية مع جهات بعضها أول مرة تستثمر فى السوق المصرى.

وأوضح أنه خلال عام 2023، قام الصندوق بجولتين استثماريتين مع شركتين كانت تستثمر بهما بالفعل، الأولى مع“كرافتى التعليمية” بقيمة 400 ألف دولار، و”سبرنتس” بمبلغ غير معلن حتى الآن، حيث ستعلن عنه الشركة الناشئة خلال أيام، وتهدف هذه الاستثمارات الإضافية لمساعدة الشركتين على التوسع فى أعمالهما داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن محفظة الشركة الاستثمارية وصلت إلى 14 شركة ناشئة، وفى مسرعات وحاضنات الأعمال إلى 76 شركة.

وتستهدف شركة نهضة مصر التوسع فى السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، وتأتى ((جيبوتى)) على رأس الدول التى تخطط لاختراقها فى الوقت الحالى.

وقالت داليا إبراهيم الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريح سابق لها، إن الشركة تتوسع خارجيًا، حيث توسعت مؤخرَا بالسعودية، والإمارات، وعدد من دول أفريقيا بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام من الورق.

ونهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures هى أول شركة رأسمال مخاطر متخصصة فى قطاع تكنولوجيا التعليم فى الشرق الأوسط، وتم إطلاقها فى عام 2017 كذراع استثمارية لمجموعة نهضة مصر للنشر، وتقدم خدمات: الاحتضان، والتسريع والاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة فى قطاع التعليم.