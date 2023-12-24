ارتفاع السعر يهدد بإلغاء ممارسة السلع التموينية لشراء الأرز الهندى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقت هيئة السلع التموينية عرضا واحدا لتوريد الأرز الهندى بسعر 600 دولار للطن، وهو السعر الذى اعتبرته الهيئة مرتفعا وقررت تأجيل البت فى الممارسة.
وعقدت هيئة السلع التموينية، يوم السبت الماضى، جلسة فض المظاريف المالية للممارسة رقم 1 لشراء الأرز الهندى.
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وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة السلع التموينية كانت تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة وقد تقدمت شركة واحدة“هناليكو” بعرض للتوريد بسعر 600 دولار للطن، وتم إرجاء البت فى الممارسة لوقت آخر لم يتم تحديده.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الهدف من الممارسة توفير مخزون من الأرز خاصة خلال شهر رمضان المقبل مع ارتفاع أسعار الأرز المحلى وتخطيه حاجز الـ32 جنيها للكيلو.
وكانت الهند قد أصدرت قرارا فى نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض غير بسمتى.
وقال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير سجلت ارتفاعا بنحو 500 جنيه فى الطن ليسجل الطن عريض الحبة 19 ألف جنيه مقابل 18.5 ألف جنيه، والطن رفيع الحبة 18 ألف جنيه مقابل 17.5 ألف جنيه، وذلك بسبب نقص المعروض مع وجود طلب.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت يوم 14 ديسمبر عن الممارسة رقم 1 لسنة 2023-2024 لاستيراد أرز هندى أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2023-2024 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% حسب رغبة البائع.
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