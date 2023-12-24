ارتفاع السعر يهدد بإلغاء ممارسة السلع التموينية لشراء الأرز الهندى

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت هيئة السلع التموينية عرضا واحدا لتوريد الأرز الهندى بسعر 600 دولار للطن، وهو السعر الذى اعتبرته الهيئة مرتفعا وقررت تأجيل البت فى الممارسة.

وعقدت هيئة السلع التموينية، يوم السبت الماضى، جلسة فض المظاريف المالية للممارسة رقم 1 لشراء الأرز الهندى.

موضوعاتهل يتحسن اقتصاد المملكة المتحدة في 2024؟ الاستثمارات المصرية فى دول الصراع تعود إلى مصر بحثًا عن الأمان “الملكة رويال” الإماراتية تدرس إنشاء مصنع عصائر فى مصر باستثمارات 3 ملايين دولار

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة السلع التموينية كانت تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال الممارسة وقد تقدمت شركة واحدة“هناليكو” بعرض للتوريد بسعر 600 دولار للطن، وتم إرجاء البت فى الممارسة لوقت آخر لم يتم تحديده.

وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الهدف من الممارسة توفير مخزون من الأرز خاصة خلال شهر رمضان المقبل مع ارتفاع أسعار الأرز المحلى وتخطيه حاجز الـ32 جنيها للكيلو.

وكانت الهند قد أصدرت قرارا فى نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض غير بسمتى.

وقال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير سجلت ارتفاعا بنحو 500 جنيه فى الطن ليسجل الطن عريض الحبة 19 ألف جنيه مقابل 18.5 ألف جنيه، والطن رفيع الحبة 18 ألف جنيه مقابل 17.5 ألف جنيه، وذلك بسبب نقص المعروض مع وجود طلب.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت يوم 14 ديسمبر عن الممارسة رقم 1 لسنة 2023-2024 لاستيراد أرز هندى أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2023-2024 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% حسب رغبة البائع.