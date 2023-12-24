2 مليار جنيه مبيعات ((كوفرتينا)) خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا” مبيعاتها خلال العام الجارى بنحو 2 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة 10% نموا فى المبيعات خلال العام المقبل بدعم من التوسعات التى تجريها حاليا لطرح منتجات جديدة للاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات المحلية مع دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية بسبب العدوان على قطاع غزة.

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وقال رأفت سلام، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا”، إن الشركة تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير الحالية لطرح 6 منتجات خلال العام المقبل.

وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الحالى، وتستهدف نموا بنسبة 10% خلال العام المقبل.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تقدر بنحو 3 آلاف طن شهريًا، ومستهدف زيادتها إلى 4 آلاف طن شهريًا بزيادة 30% بعد إضافة المنتجات الجديدة خلال العام المقبل.

وقال إن“كوفرتينا” تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 200 مليون جنيه بمصنعها فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن خطتها التوسعية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وتابع سلام:“الشركة كانت تخطط لطرح منتجات جديدة قبل حملات المقاطعة المنتشرة حاليا، وتم تسريع خطة الطرح نظرا لزيادة الطلب على المنتج المحلى”.

وأضاف أن الشركة تُصدر نحو 35% من منتجاتها إلى 30 دولة معظمها من إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية، وتستهدف دخول أسواق جديدة خلال العام المقبل.

وأوضح أن الشركة استوعبت الزيادات المتكررة فى أسعار خامات الكاكاو العالمية على مراحل، وذلك عبر التخلى عن جزء من هامش ربحها للحفاظ على حصتها السوقية.

وقال إن الشركة تعتمد على تغطية جزء من وارداتها من خلال حصيلتها التصديرية، والجزء الآخرر من البنوك.

وتمتلك الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا” مصنعان بالمناطق الصناعية فى العبور والعاشر من رمضان.