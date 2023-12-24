2 مليار جنيه مبيعات ((كوفرتينا)) خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدرت الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا” مبيعاتها خلال العام الجارى بنحو 2 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة 10% نموا فى المبيعات خلال العام المقبل بدعم من التوسعات التى تجريها حاليا لطرح منتجات جديدة للاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات المحلية مع دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية بسبب العدوان على قطاع غزة.
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وقال رأفت سلام، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا”، إن الشركة تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير الحالية لطرح 6 منتجات خلال العام المقبل.
وأضاف سلام لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الحالى، وتستهدف نموا بنسبة 10% خلال العام المقبل.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تقدر بنحو 3 آلاف طن شهريًا، ومستهدف زيادتها إلى 4 آلاف طن شهريًا بزيادة 30% بعد إضافة المنتجات الجديدة خلال العام المقبل.
وقال إن“كوفرتينا” تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 200 مليون جنيه بمصنعها فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن خطتها التوسعية لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتابع سلام:“الشركة كانت تخطط لطرح منتجات جديدة قبل حملات المقاطعة المنتشرة حاليا، وتم تسريع خطة الطرح نظرا لزيادة الطلب على المنتج المحلى”.
وأضاف أن الشركة تُصدر نحو 35% من منتجاتها إلى 30 دولة معظمها من إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية، وتستهدف دخول أسواق جديدة خلال العام المقبل.
وأوضح أن الشركة استوعبت الزيادات المتكررة فى أسعار خامات الكاكاو العالمية على مراحل، وذلك عبر التخلى عن جزء من هامش ربحها للحفاظ على حصتها السوقية.
وقال إن الشركة تعتمد على تغطية جزء من وارداتها من خلال حصيلتها التصديرية، والجزء الآخرر من البنوك.
وتمتلك الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة“كوفرتينا” مصنعان بالمناطق الصناعية فى العبور والعاشر من رمضان.
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