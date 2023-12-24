الاستثمارات المصرية فى دول الصراع تعود إلى مصر بحثًا عن الأمان

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركات مصرية تمتلك استثمارات فى بعض الدول التى تشهد صراعات خلال الفترة الحالية وبالتحديد السودان وإثيوبيا ولبنان، نقل استثماراتها إلى مصر خوفًا من تفاقم الأوضاع الأمنية مستقبلاً.

واضطرت شركات مصرية إلى بيع أنشطتها فى القطاع الزراعى والصناعى بـ50% من القيمة الحقيقية لسرعة الخروج، ويبحث المستثمرون حاليًا عن سبل بديلة فى السوق المحلى بذات الأنشطة التى كانت تستثمر فيها بالخارج لضخ استثماراتهم.

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وقال المهندس علاء السقطى رئيس المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا وأحد المستثمرين بإقليم تيجراى، إن 10 شركات مصرية تعمل فى إقليم تيجراى تعرضت لخسائر كبيرة عقب تصاعد الحرب بين حكومة أبى أحمد والعناصر المسلحة بالإقليم، ما دفع الشركات إلى وقف نشاطها لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف السقطى لـ”البورصة”، أن الشركات اتفقت مؤخرًا على نقل استثماراتها إلى السوق المصرى للحد من الخسائر التى تتكبدها بشكل مستمر مقابل الحصول على تعويضات من الحكومة الإثيوبية تقدر بنحو 40 مليون دولار.

وأوضح، أن إثيوبيا عرضت على الشركات المصرية نقل استثماراتها إلى مناطق آمنة داخل البلاد إلا أنها رفضت خوفًا من تفاقم الصراع مجددًا.

وتابع السقطى:“رغم بعض التحديات التى تواجه مصر وأبرزها أزمة العملة الأجنبية، لكن الاستقرار الأمنى هو الركيزة الأساسية لجذب أى استثمارات”.

ووفقًا لبيانات رسمية، فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، بينما التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.

وقال محمد القرشى، رئيس مجلس إدارة شركة القرشى للاستثمار الزراعى، إن الشركة أسست عام 2015 مزرعة مواشى بالسودان بالإضافة إلى زراعة نحو 300 فدان بمحاصيل متنوعة وكان الوضع مستقرًا منذ بداية عملها وحتى اشتعال الصراع بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

وأضاف القرشى، أن حجم استثمارات الشركة فى السودان قدر قبل الحرب بـ7 ملايين دولار، لكن الصراع أجبر المساهمين بالشركة على بيعها بـ3 ملايين دولار مقابل دفع القيمة مرة واحدة.

وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه ساعد على الشركة على إنشاء مشروع بمجال تسمين الماشية والاستصلاح الزراعى، لكن بمساحات أقل وطاقة إنتاجية أقل مقارنة بحجم المشروع السابق فى السودان.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين السودانيين، يتطلعون إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرى لتقليل المخاطر، خاصة أن جميع المؤشرات فى السودان تؤكد استمرار الصراع فى البلاد لفترة طويلة.

وقال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، إن الاستثمارات المصرية العائدة من البلاد التى تشهد حروبًا كالسودان يذهب جزء منها إلى الإمارات والمغرب لتقديمهما سبل الدعم وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية وسهولة الإجراءات.

وأضاف البهى لـ((البورصة))، أن مصر تتمتع بعدد كبير من المزايا القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن الاستثمارات العائدة سترفع معدل نمو القطاع الصناعى وستوفر فرص عمل جديدة.

وقال محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المباشرة الوافدة من الخارج سواء المصريين أو الأجانب للمساعدة فى حل أزمة نقص السيولة الدولارية.

وأضاف لـ((البورصة))، أن اتحاد المستثمرين سيخاطب جميع الشركات الخائفة من تفاقم الأوضاع فى دول الصراع للعودة إلى مصر وضمان توفير مجموعة من الحوافز الجديدة بشرط الاستثمار فى القطاعات التى تستهدف الدولة توطينها فى السوق المحلى.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة عليها أن تقدم بعض البرامج لجذب الاستثمارات الوافدة من الدول التى تشهد حروبًا، ومنها مزايا تنافس الدول المحيطة التى يستهدفها المستثمر لتحويل استثماراته إليها.

وأضاف عيسى لـ((البورصة)): ((دولة مثل السودان يتمتع مستثمروها بخبرات فى عدة مجالات واستقبال مستثمرين منها يعنى إضافة جديدة للسوق المصرى ودخول صناعات مختلفة)).