حملة قمع ألعاب الفيديو الصينية تضرب أسواق الأسهم حول العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أدت مجموعة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين، والتي تحد من إنفاق اللاعبين على ألعاب الفيديو، إلى إحداث تأثيرات عبر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.

انخفضت أسهم شركة“بروسوس إن في” بنحو 20% في تداولات أمستردام، مما أفقدها 15.5 مليار يورو (17.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية في نقطة معينة، بعد أن وجهت مسودة قواعد السلطات التنظيمية ضربة لقيمة حيازة الشركة في شركة الإنترنت الصينية العملاقة“تينسنت هولدينجز”.

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كما تراجعت“ناسبرز”، وهي الشركة الأم من جنوب أفريقيا، بنسبة الخمس.

التضييق على ممارسي ألعاب الفيديو



وفي هونج كونج، أغلقت“تينسنت” التي تملك فيها“بروسوس” حصة 25%، على انخفاض 12%.

وفي نيويورك، انخفض المؤشر“ناسداك جولدن دراجون تشاينا إندكس” للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة 2.4%، مع قيادة مطورة ألعاب الفيديو“نت إيز” للخسائر.

كما انخفضت أسهم“يوبيسوفت إنترتينمنت”، التي تستثمر فيها“تينسنت”، بنحو 8.3% في تداولات باريس، في حين انخفضت أيضاً نظيرتها الأمريكية“يونيتي سوفت وير”.

نشرت هيئة تنظيم الألعاب في الصين يوم الجمعة مسودة قواعد تهدف إلى تضييق الخناق على الممارسات التي تشجع اللاعبين على إنفاق المزيد من المال أو الوقت في الألعاب عبر الإنترنت.

وأدت مجموعة واسعة من القيود المفروضة على المكافآت داخل اللعبة مقابل عمليات تسجيل الدخول والشراء المتكررة، إلى إثارة المخاوف من حملة صارمة أخرى في الصناعة في أكبر ساحة لألعاب الهواتف المحمولة في العالم.

وستبحث الهيئة التنظيمية الصينية تعديل مسودة القواعد بناءً على ردود الفعل الواردة من الإدارات الحكومية والشركات والمستخدمين المعنيين، حسبما ذكرت“تشاينا برس بابليكيشن راديو فيلم أند تليفيجن جورنال” المملوكة للدولة يوم السبت، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

خسائر عالمية واسعة النطاق



يُظهر انخفاض أسعار أسهم“بروسوس” أنها حساسة للعوامل الخارجة عن نطاق تأثيرها، وفقاً لمحلل“بلومبرج إنتليجنس”، جون ديفيز.

وقال إن حصتها في“تينسنت”:“تلقي بظلالها على استثماراتها الأخرى، ومن غير المرجح أن تتغير قريباً في ما يبدو”.

ويرتبط أداء أسهم“بروسوس” ارتباطاً وثيقاً بأداء أسهم“تينسنت”، نظراً لأن ثلاثة أرباع قيمتها الإجمالية في الشركة الصينية العملاقة.

وتعتمد الشركة الهولندية على“تينسنت” باعتبارها أكبر استثمار لها في محفظة واسعة النطاق من أسهم التكنولوجيا.

عمدت“بروسوس” إلى تقليص استثماراتها في“تينسنت” منذ أكثر من عام لتمويل برنامج إعادة الشراء.

وقالت الشركة هذا الشهر إن ملكيتها انخفضت إلى أقل من 25%.

وفي جوهانسبرغ، انخفض المؤشر المحلي الرئيسي“إف تي إس إي/جيه إس إي أفريكا أول شيرز” بنحو 1.8%، وكانت شركتا“ناسبرز” و”بروسوس” أكبر المتراجعين في السوق.

وبالنسبة للأسهم الصينية، تحول الأداء الضعيف هذا العام من سئ إلى أسوأ.

فقد زاد انخفاض يوم الجمعة من خسائر المؤشر“جولدن دراجون” في عام 2023 إلى نحو8%، وهو ما يقل كثيراً عن مكاسب المؤشر“ناسداك 100” البالغة 54%.

قال راجيف دي ميلو، مدير الصناديق الكلية العالمية في“جاما أسيت مانجمنت”:“إنها بطريقة ما نهاية مناسبة لعام أصاب المضاربين على صعود أسهم الصين بخيبة أمل شديدة، فجوة الأداء بين الأسهم الأمريكية والصينية مذهلة”.