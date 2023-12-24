هل يتحسن اقتصاد المملكة المتحدة في 2024؟

كشفت بيانات الناتج الاقتصادى، الأسوأ من المتوقع، معاناة المملكة المتحدة للهروب من فخ الركود الاقتصادي، مما ترك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لعام 2023 بالكاد فوق المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.

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لكن الأرقام الخاصة بالفترة السابقة لعيد الميلاد تشير إلى وجود بصيص أمل في بعض أجزاء الاقتصاد، خصوصا بين الأسر التي تشهد أخيرًا تراجعًا في معدلات التضخم الحادة.

صدرت هذه الأرقام بعد يوم من تصريح وزير المالية جيرمي هانت لصحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن عام 2024 هو“العام الذي نحتاج فيه للتخلص من تشاؤمنا حيال اقتصاد المملكة المتحدة”.

كيف كان أداء الاقتصاد البريطاني في 2023؟



ثمة كلمة واحدة تصف أداء الاقتصاد البريطاني وهي“ضعيف”.

فقد أشارت البيانات الرسمية المنقحة المنشورة يوم الجمعة، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد عدم تسجيل أي نمو في الأشهر الثلاثة السابقة، فيما نما الناتج الاقتصادي بنسبة فاترة قدرها 0.3% في الربع الأول من العام.

على صعيد الإنفاق، تراجعت الأرقام بسبب حذر الأسر البريطانية ، التي خفضت إنفاقها الحقيقي بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث، حتى مع نمو الدخل المتاح بشكل طفيف، وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة ادخار الأسر إلى 10.1%.

في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار التجاري بنسبة 3.2%، أي أقل بقليل من التقدير السابق الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

هذه الانخفاضات عوضت إلى حد ما من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والتدفقات التجارية.

قالت إليزابيث مارتينز، من بنك“إتش.إس.بي.سي”، إنه“من الواضح أن اقتصاد المملكة المتحدة يعاني تحت وطأة التكاليف المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة، بجانب انخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية، بعد ربعين سنويين جيدين، وهذا أمر مخيب للآمال بشكل خاص”.

يشير نمو الإنتاجية الضعيف إلى أنه من غير المرجح أن تشهد البلاد معدلات نمو قوية ومستدامة في أي وقت قريب، فقد ظلت الإنتاجية، التي تمثل في النهاية العامل المهم في ارتفاع مستويات المعيشة، ثابتة تقريبًا منذ 2007.

ماذا عن أحدث البيانات؟

انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى أن المملكة المتحدة معرضة لخطر الركود الفني إذا كان هناك انكماش خلال الربع الرابع ككل.

ومع ذلك، فإن بعض الأرقام الأحدث تحكي قصة أكثر تشجيعًا، إذ قفزت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع بنسبة 1.3% بين أكتوبر ونوفمبر، وهي أسرع زيادة منذ يناير.

وقال توماس بوغ، الاقتصادي في“أر.أس.إم يو.كيه”، إن“حقيقة أن مبيعات التجزئة كانت قوية في جميع المجالات تتوافق مع العديد من الدراسات الاستقصائية، مما يشير إلى أن الاقتصاد استمر في تحقيق بعض النمو في الربع الأخير من العام”.

هل انخفاض التضخم عامل مساعد؟



لا شك أن تراجع التضخم يعد عاملا رئيسا بالنسبة لأولئك الذين يتوقعون أداء اقتصاديا أفضل في الأشهر المقبلة.

فقد انخفض التضخم أكثر من المتوقع إلى 3.9% خلال نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وفي ظل تراجع نمو الأسعار، أصبحت الأجور الآن في ارتفاع أكبر من معدل التضخم.

وفي الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، ارتفعت الأجور العادية الحقيقية بمعدل سنوي قدره 1.4%، ارتفاعاً من 1.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، علمًا بأن الأجور الحقيقية كانت تنخفض حتى يونيو.

يقول الاقتصاديون إنه إذا استمرت الدخول في الزيادة، فإن الأسر ستبدأ في النهاية في إنفاق المزيد.

ويتوقع كثيرون أن يستمر دعم الدخل من خلال توسيع الأجور الحقيقية وخفض وزير المالية هانت لسعر التأمين الوطني، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير.

قال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة“إي.واي أيتم كلوب” الاستشارية، إن“الإنفاق الاستهلاكي سيتعزز من خلال تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع واحتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وبشكل أكبر مما كان متوقعًا”.

ماذا عن أسعار الفائدة؟

يلعب بنك إنجلترا دوراً حاسماً في هذه القصة الاقتصادية.

فتكاليف الاقتراض المرتفعة، إذ يبلغ سعر الفائدة الرسمي 5.25%، تشكل تهديدًا رئيسيًا للآمال في انتعاش إنفاق الأسر.

لكن مع تراجع التضخم أكثر من المتوقع لشهرين متتاليين، ترجح الأسواق أن يبدأ البنك المركزي البريطاني في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، مما يخفف الضغوط على حاملي الرهن العقاري.

يتوقع المستثمرون الآن أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من النسبة الحالية 5.25% إلى 3.75% بحلول نهاية 2024.

بدأت احتمالات خفض أسعار الفائدة الرسمية تظهر بالفعل في سوق الإسكان، فقد تراجعت أسعار الفائدة على صفقات الرهن العقاري الشهيرة عن أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا منذ يونيو، مما خفف الضغط على الأسر التي تحتاج إلى إعادة رهن عقاري أو توقيع صفقات اقتراض جديدة.

وأسهم انخفاض معدلات الرهن العقاري في رفع الموافقات على الرهن العقاري إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في أكتوبر، وفقًا لبيانات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المنازل انخفضت بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عقد خلال أكتوبر، لكن الأرقام تستند إلى المعاملات التي ربما تم الاتفاق عليها قبل عدة أشهر ولن تعكس على الأرجح التحسن الأخير.

وفي الختام، قالت مارتينز، من بنك“إتش.إس.بي.سي”، إنه“مع انخفاض التضخم وتسهيل الأوضاع المالية، نأمل أن يكون العام الاقتصادي الجديد أكثر سعادة”.