مارسيل فراتشير يكتب: هل بات الاقتصاد الفرنسي أقوى من نظيره الألماني؟

MENAFN - Al-Borsa News) نادرًا ما كان التناقض بين الاقتصاد الفرنسي والألماني صارخًا إلى الحد الذي يبدو عليه الآن.

فبينما تستمر فرنسا في التنعم بنمو قوي إلى حد مدهش واجتذاب المستثمرين الأجانب والمحليين على نحو متزايد، تناضل ألمانيا، وإن كانت بعيدة كل البعد عن كونها رجل أوروبا المريض، بسبب أزمة سياسية حادة ألقت بظلالها الكثيفة على آفاقها الاقتصادية وتؤثر بشكل كبير على المعنويات الاقتصادية.

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لكن هذا التفسير يتجاهل حقيقة أساسية، وهي أن ألمانيا وفرنسا أصبحتا أكثر اعتمادًا على بعضهما البعض من أي وقت مضى.

ومن أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي وتأكيد نفوذهما على المستوى العالمي، يتعين عليهما أن يعملا معًا لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي.

أبدى الاقتصاد الفرنسي مرونة لافتة للنظر أثناء جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة في 2022.

وعلى مدى العامين الماضيين، نجحت فرنسا في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، واجتذاب أكثر من ضعف ما اجتذبته ألمانيا من الاستثمار المباشر الأجنبي.

أما ألمانيا، في المقابل، فقد أجبرها تراجع قدرتها التنافسية على الاعتماد على إعانات دعم كبيرة لجذب المستثمرين الدوليين ودعم صناعتها.

وعلى هذا، فبينما من المتوقع أن تسجل فرنسا نموًا بنسبة 1% في 2023، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني، ثم يلي ذلك نمو ضئيل في 2024.

يمكن أن نعزو هذه المسارات المتباينة إلى ثلاثة عوامل رئيسة.

فأولاً، يسمح النظام الرئاسي الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون بتحديد أولويات واضحة وتنفيذ تدابير جديدة بسرعة، وهذا مكن ماكرون من ملاحقة إصلاحات كبرى لنظام التقاعد وسوق العمل في فرنسا، وتبسيط القواعد التنظيمية القائمة، ووضع أهداف جريئة للسياسة الصناعية التي بدأت الآن تدر عوائد كبيرة، بما فيها الانخفاض المضطرد في معدل البطالة.

في الوقت ذاته، تتصارع ألمانيا مع جمود سياسي، إذ يواجه ما يسمى ائتلاف إشارة المرور، الذي يضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز وحزب الـخُضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، الفشل المؤكد.

فقد أفضت الانقسامات الإيديولوجية العميقة إلى مأزق سياسي يهدد بإصابة ألمانيا بالشلل، وهو ما انعكس في نضال الحكومة المستمر لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانيتها لعام 2024.

كان النظام الفيدرالي المعقد في ألمانيا، والمعروف بضوابطه وتوازناته القوية، مصممًا لتعزيز مبادئها الديمقراطية ومنع العودة إلى الاستبداد.

وعلى هذا فإنه يعطي الأولوية للاستقرار على السرعة والمرونة، والآن يؤثر هذا التفضيل سلبًا على الاقتصاد، حيث تحتاج ألمانيا على وجه السرعة إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية ومالية وصناعية وتجارية كبرى.

يكمن فارق حاسم آخر بين فرنسا وألمانيا في النهج المختلف الذي تتبعه كل منهما في التعامل مع الانفتاح الاقتصادي.

اعتمد النموذج الاقتصادي الألماني في فترة ما بعد الحرب بشدة على الصادرات، التي تمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي في ألمانيا.

وقد صيغ هذا النموذج بفعل قوى سياسية، وتفضيلات مرتبطة بالسياسة الخارجية، وبفضل السياسات النقدية التي تمحورت حول المارك الألماني القوي (قبل اليورو).

علاوة على ذلك، كانت السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها ألمانيا تاريخيا، تحابي القطاع الصناعي، من السيارات إلى المواد الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

وقد دفع هذا التثبيت الساسة الألمان إلى التركيز على تعزيز حصة القطاع الصناعي في الناتج الاقتصادي، والتي تبلغ حاليًا ضعف نظيرتها في فرنسا.

رغم هذه الاختلافات، لا يخلو الأمر من قواسم مشتركة أكبر كثيرًا مما هو معترف به في عموم الأمر بين الاقتصادين الفرنسي والألماني.

في حين تفوق أداء فرنسا على ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية، فإنها لا تزال تحاول اللحاق بالطفرة الاقتصادية البارزة التي شهدتها ألمانيا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن ألمانيا لديها واحد من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، وقد حافظت شركاتها على حصصها القوية في السوق العالمية.

علاوة على ذلك، في الاستجابة للجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، اتبعت كل من ألمانيا وفرنسا أجندات اقتصادية تعتمد على تدابير الحماية على نحو متزايد. فقد تبنت كل منهما سياسات صناعية وطنية تشتمل على دعم الشركات المحلية من خلال خفض أسعار الكهرباء والمساعدات المالية المباشرة وعدد كبير من المزايا الضريبية، فأطلقتا فعليًا سباق إعانات الدعم لاجتذاب المستثمرين الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات مثل“تسلا” و”إنتل”.

الواقع أن هذه التدابير تنطوي على ظلم للشركات في الاقتصادات الأوروبية الأضعف، وتحد من المنافسة، وتهدد بتقويض السوق الموحدة، التي تُعد الإنجاز الاقتصادي الأكثر أهمية الذي حققه الاتحاد الأوروبي.

في كل من البلدين، تحتاج أنظمة الرعاية الاجتماعية القوية إلى إصلاح فوري، فبينما يعمل التضخم على تغذية الاستقطاب الاجتماعي والخلاف السياسي، تكتسب الحركات اليمينية المتطرفة مزيدًا من الأرض.

والآن تتجه إلى ألمانيا موجة الشعبوية والتطرف اليميني التي تجتاح عددًا كبيرًا من الديمقراطيات الغربية.

فمع اقتراب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من الفوز بثلاثة انتخابات في ولايات رئيسة في 2024، قد تواجه ألمانيا أزمة سياسية أشد عمقًا.

وأخيرًا، تتعرض كل من ألمانيا وفرنسا للتهديد بسبب التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

لصيانة النمو الاقتصادي، يتعين على البلدين الابتعاد عن السياسات الاقتصادية والمالية ذات التوجه الوطني والعمل معًا لإصلاح وتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي.

لم يكن الإصلاح الأخير لميثاق الاستقرار والنمو كافيًا لتعزيز الاستثمار وتحويل الاقتصاد الأوروبي.

يفتقر الاقتصادان الفرنسي والألماني بمفردهما إلى النطاق اللازم للتنافس بفعالية ضد أكبر اقتصادين في العالم، وخاصة في القطاعات الناشئة المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

لذا فمن الحكمة أن تركز الحكومتان على أوجه التشابه بينهما وليس الاختلافات.

وبدلا من التنافس ضد بعضهما بعضًا، ينبغي لهما أن يتحدا حول قضية مشتركة.

ففي نهاية المطاف، قد يكون بوسعنا إلى حد كبير أن نعزو الرخاء الذي تتمتع به كل من فرنسا وألمانيا اليوم إلى الشراكة الوثيقة بينهما خلال السنوات السبعين الأخيرة، والتي كانت مفيدة للغاية في تعزيز مصالح أوروبا الاقتصادية.

في مواجهة معارضة قوية من جانب ألمانيا، يبدو أن ماكرون تخلى عن طموحاته لإصلاح أوروبا.

وهذا خطأ واضح، إذ يتعين على الحكومتين أن تغيرا المسار وأن تعملا على تعزيز سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، واستكمال بناء الاتحاد المصرفي، وملاحقة اتحاد سوق رأس المال، ووضع سياسة صناعية مشتركة، وتبسيط الضوابط التنظيمية والبيروقراطية.

وعلى وجه الخصوص، تشكل القدرة المالية المشتركة أهمية بالغة لصياغة السياسات الاقتصادية والصناعية التي تجسد القيم والأهداف الأوروبية.

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