السعودية واليابان تؤكدان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت المملكة السعودية واليابان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، في وقت تعد السعودية أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في البيان الصادر عقب لقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، في إطار الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
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وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.
يذكر أن مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تم تأسيسها بين السعودية واليابان، خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة، وتشمل التعاون في مجالات منها: الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.
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