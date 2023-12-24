السعودية واليابان تؤكدان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت المملكة السعودية واليابان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، في وقت تعد السعودية أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في البيان الصادر عقب لقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، في إطار الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.

يذكر أن مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تم تأسيسها بين السعودية واليابان، خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة، وتشمل التعاون في مجالات منها: الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.