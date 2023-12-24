ميرسك تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة الشحن الدنمركية ميرسك اليوم الأحد إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها.

موضوعاتالسعودية واليابان تؤكدان ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية مارسيل فراتشير يكتب: هل بات الاقتصاد الفرنسي أقوى من نظيره الألماني؟ هل يتحسن اقتصاد المملكة المتحدة في 2024؟

وهذا جعل قناة السويس، التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية، غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات.

وقالت ميرسك في بيان“اعتبارا من اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا 'تحالف حالة الازدهار' قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا”.

وأضافت“مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر”.

المصدر: