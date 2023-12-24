Monday, 25 December 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإحصاء ارتفاع التضخم محليا 3 79% بنوفمبر الماضي على أساس سنوي

12/24/2023 11:01:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.79% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
واظهرت البيانات أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 0.23% على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، كما أظهرت ان ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وكشفت البيانات أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 5.81% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.86% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.13% وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.96%.
وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.41% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.95% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 3.06% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.64% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 0.72%.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 3.54% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.14%.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.38%على أساس سنوي.

MENAFN24122023000130011022ID1107654229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث