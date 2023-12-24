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عمليات تصريف تكبد السوق 144 8 مليون دينار

12/24/2023 11:01:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أغلقت بورصة الكويت على تراجعات جماعية في المؤشرات ليغلق المؤشر العام على انخفاض 0.36% إلى 6806.33 نقاط مدفوعا بضغط مباشر من أسهم السوق الرئيسي الذي تراجع مؤشره 1.1% خلال جلسة أمس ليبلغ 5521.07 نقطة، إثر عمليات بيع وتصريف على العديد من الأسهم التي سجلت مستويات سعرية مغرية لعملية جني أرباح سريعة قبل الإغلاقات السنوية.
ولم يكن السوق الأول بعيدا عن عمليات جني الأرباح، إذ شهدت العديد من الأسهم على رأسها مجموعة منتقاة من الأسهم المصرفية عمليات تصريف سريعة، إلا أن مؤشر السوق الأول ظل متماسكا وإن شهد تراجعا طفيفا بنحو 0.16% ليصل إلى 7479.12 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 144.8 مليون دينار في جلسة تداولات أمس لتبلغ نحو 40.228 مليون دينار، قياسا إلى 40.373 قيمة سوقية مسجلة بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
وسجلت السيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 44.39 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 31.56 مليون دينار منها، بينما استحوذ السوق الرئيسي على 12.8 مليون دينار.
ووجهت السيولة للتداول على 117 سهما، من بينها 31 سهما بالسوق الأول، و86 سهما بالسوق الرئيسي، وارتفع خلال جلسة التداولات نحو 43 سهما من بينها 13 سهما بالسوق الأول، و30 سهما بالسوق الرئيسي، وانخفض خلال الجلسة 56 سهما من بينها 11 سهما بالسوق الأول، و45 سهما بالسوق الرئيسي، واستقرت أسعار 18 سهما دون تغير من بينها 7 أسهم بالسوق الأول، و11 سهما بالسوق الرئيسي.

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