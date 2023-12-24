إمدادات السلع إلى الكويت آمنة من تداعيات أحداث البحر الأحمر



النقل البحري يستحوذ على 91% من حجم واردات الكويت بواقع 17 مليون طن في 6 أشهر

3.12 مليارات دينار قيمة بضائع نقلت بحراً في أول 6 أشهر.. و1.8 مليار قيمة المنقولة جواً

8.5 % من السلع تأتي إلى الكويت عبر الطرق البرية.. و0.45% فقط تأتي من خلال الجو

1.6 مليون طن بضائع دخلت الكويت براً.. قيمتها الإجمالية وصلت إلى 904 ملايين دينار

مشعل المانع: المخزون الغذائي يغطي عاماً وأكثر.. والإمدادات مازالت تتدفق بشكل طبيعي عبدالله البعيجان: التحوط استباقياً من تصاعد الأحداث بخطط للتوسع في مخازن المواد الغذائية

علي إبراهيمأكد مختصون أن إمدادات الكويت السلعية وخصوصا الغذائية آمنة حتى الآن من تداعيات الأحداث التي تجري في البحر الأحمر والمتمثلة في الهجمات التي تنفذها ميليشيات «الحوثي» في منطقة مضيق باب المندب، إذ مازالت الإمدادات السلعية تتدفق بصورة طبيعية، مدفوعة بالخطط الاستباقية التي عملت عليها الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي، ناهيك عن الإجراءات التي تتخذ مع الجهات الأهلية ذات العلاقة وخاصة الجمعيات التعاونية لتوفير اللازم ضمن مخزونها.وأشار المختصون إلى أن الكويت استطاعت أن تجتاز الأزمة الأصعب سابقا وهي أزمة كورونا وما تزامن معها من خلال سلاسل الإمدادات عالميا، وكانت آمنة بفعل تضافر الجهود، مبينا أن ما يحدث يشكل بوادر أزمة جديدة ولكن أزمة «كورونا» صقلت خبرات الجميع. وفي السياق ذاته، تشير الأرقام إلى أن قيمة غالبية واردات الكويت السلعية تتركز بنسبة 60% من دول آسيوية، يكون الاستيراد منها بعيدا عن مجريات الأحداث بالبحر الأحمر، ما يعني أنها مؤمنة بنسبة كبيرة، بينما تستحوذ الواردات من مجموعة الدول الأوروبية على 24% من قيمة واردات الكويت السلعية، إلى جانب 10% لدول أميركا الشمالية، وتظهر الأرقام أن 91% من واردات الكويت السلعية تأتي عبر البحر، بينما تأتي 8.5% من السلع عبر الطرق البرية، و0.45% يتم نقلها إلى البلاد جوا، وفي التفاصيل:في البداية، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع، إن الإمدادات السلعية إلى الكويت مؤمنة من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، مبينا أنه حتى الآن لا يوجد تأثير على الكويت ومازالت الإمدادات السلعية تتدفق بمعدلاتها الطبيعية وبشكل سليم، وأن مخزون المواد الغذائية الاستراتيجي في الكويت يغطي عاما وأكثر.وأضاف المانع: «السلع الأساسية بالكويت مؤمنة وفق خطط استراتيجية استباقية من الدولة، تعتمد على تخزين المواد والسلع الأساسية وفق مدد زمنية تضمن استقرار وديمومة تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الكفاءة».وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة التجارة والجهات المعنية ومنها كيانات أهلية مثل اتحاد الجمعيات التعاونية والتي تنسق عمل تلك الجمعيات بتوفير اللازم من المواد ضمن مخزونها تحقيقا لأفضل الممارسات في هذا الجانب، وأشار إلى أن هناك رقابة حكومية على ذلك المخزون في الجمعيات التعاونية من خلال المراقب المالي والإداري الذي يرصد الالتزام به.وأكد المانع أن تأمين الإمدادات السلعية والمخزون الغذائي للكويت يرتكز بصورة رئيسية على 3 محاور كالتالي:1- الخطط الاستباقية: إن الحكومة والجهات المعنية تعمل وفق خطط استباقية تحاكي من خلالها المخاطر المحتمل حدوثها بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية توافر المواد الغذائية خصوصا الأساسية منها.2- المخزون الاستراتيجي: تعتمد الدولة على توفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات المواطنين والمقيمين في الكويت في حال حدث أي خلل في سلاسل الإمداد والتموين بما يضمن استقرار الأسواق.3- صفقات سنوية: تعتمد الكويت في تلبية احتياجاتها على عقد صفقات سنوية، وليس من خلال عمليات شراء مستمرة طول العام، بمعنى أن الكويت تتعاقد على توفير احتياجاتها بكميات سنوية.اتحاد الأغذيةبدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية، عبدالله البعيجان، إن إمدادات المواد الغذائية لم تشهد تأثرا من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، مبينا أن أوضاع تدفق الإمدادات إلى الكويت مستقرة.وقال البعيجان لـ «الأنباء» استطعنا ان نجتاز الأزمة الأصعب سابقا وهي أزمة كورونا وما تزامن معها من خلال سلاسل الإمدادات عالميا، وكانت الكويت آمنة بفعل تضافر الجهود، مبينا أن ما يحدث يشكل بوادر أزمة جديدة ولكن أزمة كورونا صقلت خبرات الجميع.وأشار البعيجان إلى أنه من حسن حظ الكويت توافر بدائل مختلفة أمامها لتوفير الإمدادات السلعية من دون التعامل مع تلك الأحداث المضطربة، ولكت الأمر يحتاج إلى حسن الإدارة مع مصادر التوريد بما يحقق استمرارية تدفق تلك المواد حال تطورت الأوضاع. ولفت البعيجان إلى أن السفن المستهدفة في البحر الأحمر حاليا هي التي تتجه إلى الكيان المحتل أو تتبعه، مبينا أنه إذا تطورت الأوضاع مستقبلا فإن بعض شركات الخدمات اللوجيستية العالمية حال لجأت إلى تعليق أعمالها سينعكس الأمر بصورة سلبية على العالم أجمع لجهة تدفق الإمدادات.ودعا البعيجان إلى التحوط من إمكانية تصاعد الأحداث المضطربة عبر إعداد خطط تتضمن التوسع في توفير مخازن المواد الغذائية، وكذلك خطوط الإمدادات البديلة، ليكون التحرك استباقيا ما يقلل من أي تداعيات محتملة للأحداث على المديين القصير والمتوسط.الواردات بالأرقاموتظهر الأرقام أن 60% من واردات الكويت السلعية تأتي من دول آسيوية بعيدا عن مجريات الأحداث بالبحر الأحمر، إذ تكشف بيانات التجارة الخارجية أن الكويت استوردت سلعا بنحو 5.8 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2023، وأن 60% من تلك السلع تأتي من مجموعة الدول الآسيوية بما قيمته 3.48 مليارات، بينما تحل واردات مجموعة الدول الأوروبية ثانيا من ناحية القيمة بـ 1.4 مليار دينار بما نسبته 24% من الإنفاق على الواردات السلعية، ونحو 10% لدول أميركا الشمالية.وتستحوذ الدول الأفريقية على 2.17% من قيمة الواردات السعية بنحو 126.7 مليون دينار، وأما مجموعة دول أوقيانوسيا فتستحوذ على 1.5% بما قيمته 32.4 مليون دينار، ونحو 2.39% لدول أميركا الجنوبية والوسطى بما قيمته 136 مليون دينار.الواردات بوسائل النقلويستحوذ النقل البحري على 91% من كمية البضائع التي تنقل إلى الكويت إذ بلغ حجم واردات الكويت السلعية نحو 18.7 مليون طن من المنتجات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، استحوذ المنقول منها بحرا على نحو 17.03 مليون طن، أما قيمة المنتجات المنقولة إلى الكويت بحرا فقد بلغت 3.12 مليارات دينار بما قيمته 53.5% من إجمالي قيمة ما تم نقله إلى الكويت والبالغ 5.83 مليارات دينار.ويأتي النقل البري ثانيا مستحوذا على 8.5% من البضائع بنحو 1.6 مليون طن في أول 6 أشهر من 2023، واستحوذت قيمة البضائع المنقولة برا على 15.5% من قيمة ما دفعته الكويت لوارداتها السلعية بواقع 904 ملايين دينار.ويستحوذ النقل الجوي على 0.45% من البضائع المنقولة إلى الكويت بواقع 84 ألف طن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وتبلغ قيمة تلك البضائع 1.8 مليار دينار بما يناهز 31% من قيمة البضائع المنقولة إلى الكويت.