10 أسهم قيادية استحوذت على 60% من السيولة المتدفقة إلى البورصة خلال 2023

أسهم السوق الأول تمتلك تاريخاً من التوزيعات ما يجعلها محط أنظار كل شرائح المستثمرين

شريف حمديتظل الأسهم القيادية الملاذ الآمن للمستثمرين في بورصة الكويت بمختلف شرائحهم، حيث كانت محط اهتمام كل شرائح المتعاملين بالسوق عبر الإقبال اللافت خلال أغلب فترات التداول على مدار العام الذي اقترب من الرحيل، إذ استحوذت 10 أسهم على نحو 60% من السيولة المتدفقة للسوق والبالغة حتى آخر إغلاق 10.1 مليارات دينار.وفي هذا السياق، رصدت «الأنباء» أكثر 10 أسهم استحواذا على السيولة، وتبين ما يلي:٭ جاء سهم بيتك في صدارة الأسهم من حيث القيمة المتداولة، وذلك بـ 2.3 مليار دينار تشكل 22.7% من الإجمالي منذ بداية العام وحتى آخر إغلاق الخميس الماضي.٭ تلاه سهم الوطني بـ 898 مليون دينار تشكل 8.9% من إجمالي السيولة.٭ حل سهم أجيليتي في المرتبة الثالثة بنحو 579 مليون دينار منذ بداية العام تمثل 5.7% من الإجمالي.٭ سهم بوبيان حل رابعا بـ 474 مليون دينار تشكل 4.7% من السيولة.٭ خامسا، حل سهم زين بسيولة تقدر بـ 468 مليون دينار تشكل 4.6% من الإجمالي.٭ بالترتيب السادس، جاء سهم الخليج بـ 309 ملايين دينار تمثل 3% من السيولة المتدفقة للسوق خلال العام الحالي.٭ سابعا، حل سهم ايفا بسيولة 291 مليون دينار تشكل 2.9% من الإجمالي.٭ ثامنا، جاء سهم ارزان بـ 268 مليون دينار تمثل 2.6% من السيولة.٭ تاسعا، جاء سهم أعيان بقيمة تداولات بلغت 257 مليون دينار عبارة عن 2.5% من إجمالي السيولة.٭ بالترتيب العاشر جاء سهم عقارات الكويت بسيولة 248 مليون دينار تشكل 2.4% من الإجمالي.وتضم قائمة الأسهم الـ 10 الأكثر استحواذا على السيولة 9 أسهم مدرجة ضمن مكونات السوق الأول نظرا لعدد من الأسباب، أبرزها:1 - تمتلك اغلب هذه الأسهم تاريخا طويلا من التوزيعات على المساهمين، ما يجعلها محط أنظار كافة شرائح المستثمرين خاصة في الجلسات الأخيرة من العام كونها الجلسات التي تتبلور فيها الملامح النهائية للمراكز الاستثمارية من قبل الصناديق والمؤسسات وحتى الأفراد.2 - ثقة المستثمرين الأجانب في أسهم السوق الأول بشكل عام، إذ اقتربت قيمة ملكياتهم من ملامسة مستوى 5 مليارات دينار، وهي في ارتفاع تدريجي منذ نوفمبر الماضي، حيث كانت القيمة الإجمالي لملكيات الأجانب عند 4.6 مليارات دينار في نهاية أكتوبر الماضي.3 - حظي الاستثمار في الأسهم القيادية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي باهتمام لافت خاصة مع توافر الفرص بعد تراجع الأسعار لكثير من هذه الأسهم، حيث ألقت الأحداث الجيوسياسية بتداعيات سلبية على أسواق المال بالمنطقة، ومنها سوق الكويت المالي، وظهر تأثير تلك التداعيات على أسهم السوق الأول بشكل أكبر مقارنة بالأسهم المتوسطة والصغيرة.