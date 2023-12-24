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الإحصاء 9 9 مليارات دينار الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني

12/24/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن الاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نحو 9.9 مليارات دينار.
وقالت المدير العام لـ «الاحصاء» بالتكليف وفاء اليحيى إن الإدارة استأنفت العمل على إعداد ونشر التقديرات الربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي المتوقفة منذ الربع الأول من 2021 نتيجة جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات، إذ أصدرت الإدارة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي وفقا لطريقة الانتاج بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة من الربع الأول عام 2021 إلى الربع الثاني من 2023، وذلك حرصا على رفد صناع القرار والمستخدمين بالبيانات والمعلومات الوقتية التي تتيح لهم فهما أفضل لأداء الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قالت مراقب الحسابات القومية في الادارة للمركزية للاحصاء أنوار الرومي إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار، وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من العام الحالي 5.7 مليارات دينار بنسبة 48.1% في حين تراجعت هذه القيمة إلى 5.1 مليارات دينار بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى التأثر بتراجع أسعار النفط الخام من 113.5 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2022 الى نحو 78.3 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2023، وأن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 أظهرت نموا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع ذاته من 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 6.2 مليارات دينار.
وأفادت بأن ذلك شكل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني مقدارها 51.9% في حين نما هذا القطاع بنسبة 1.5% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل الى 4.8 مليارات دولار.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 يلاحظ أن مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 6.6% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية فيما تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بمعدل 25.1% بالاسعار الجارية وتراجعا بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.2% مقارنة بذات الفترة من 2022 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 383.4 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي، وفيما يتعلق بقطاع الوساطة المالية فقد ذكرت الرومي أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الجارية انخفضت بنسبة 4% خلال الربع الثاني مسجلة نحو مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة مساهمة قدرها 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي الربع السنوي.
وعن قطاع الخدمات، لفتت إلى أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق، إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.1% ووصلت قيمته إلى 1.6 مليار دينار محققا نموا بنسبة 2.6% عن الربع الثاني.

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