GWM تتألق بمشاركتها في معرض الرياض للسيارات

MENAFN - Al-Anbaa) في الخامس من ديسمبر، تحت شعار «GO LONG. GO GLOBAL»، تألقت شركة GWM في معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، حيث عرضت توجهها التصاعدي في الشرق الأوسط، وصورة العلامة التجارية الجديدة، والتفكير المتعمق ورؤيتها المستقبلية.

بالإضافة إلى تخطيطها في مجال تكنولوجيا التنقل المستقبلية إلى جانب نماذجها المميزة من أربع علامات تجارية رئيسية: HAVAL، وTANK، وGWM POER، وقد حظي هذا الحدث بتقدير كبير من قبل الشركاء المحليين والمستثمرين والمستخدمين.

بناء صورة العلامة التجارية لـ ONE GWM

في معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، قام نائب رئيس شركة جريت وول موتورز، باركر شي، بالشرح بشكل منهجي عن التنفيذ المتعمق لإستراتيجية العلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز بسوق السيارات في الشرق الأوسط لأول مرة.

وذكر أن جريت وول موتورز تلتزم بمسار التنمية الذي يجمع بشكل وثيق بين «العولمة» و«المحلية»، ويعزز عملية تدويل المؤسسة، ويحسن القدرة التنافسية العالمية.

لقد كانت شركة جريت وول موتورز متجذرة بعمق في سوق الشرق الأوسط منذ 26 عاما، وستجعل إستراتيجية «ONE GWM» العلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز أكثر تركيزا في الشرق الأوسط، مع نقاط اتصال أكثر كفاءة وصورة أكثر توحيدا للعلامة التجارية.

ومن خلال هذا المعرض، أرسلت شركة جريت وول موتورز إشارة واضحة إلى المملكة العربية السعودية وإلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله.

ضمن إطار عمل ONE GWM، أنشأت جريت وول موتورز مخططا عميقا للبحث والإنتاج والتوريد والمبيعات في جميع أنحاء العالم من خلال نظامها الصديق للبيئة، مما يوفر للمستخدمين في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم تجربة تنقل أكثر خضرة وأكثر ذكاء وأمانا.

تلتزم شركة GWM دائما بالمبادئ طويلة المدى، وتعزز التوطين بعمق، وتواكب العصر، وتتطور باستمرار لتوفير تجارب تنقل وحياتية متنوعة وشخصية للمستخدمين المحليين. هذا هو المفهوم والمسار الذي طبقته شركة جريت وول موتورز دائما في سياق التنمية العالمية.

وعلى مدار 26 عاما، حافظ المستخدمون في الشرق الأوسط على ثقة وحب ثابتين للعلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز، كما تم الاعتراف بجودة منتج جريت وول موتورز على نطاق واسع في سوق الشرق الأوسط.

اعتبارا من الآن، يحتل طراز GWM HAVAL H6 المرتبة الأولى في مبيعات العلامات التجارية الصينية في سوق سيارات الدفع الرباعي المدمجة في الشرق الأوسط، وتحتل شاحنات بيك أب GWM المرتبة الأولى في مبيعات العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات في الشرق الأوسط، كما حققت TANK 300 أعلى المبيعات الشهرية لمركبات الطرق الوعرة المدمجة والوعرة.

سيارات الطاقة الهجينة

في معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية، جذبت نماذج الطاقة الجديدة «الهجينة» مثل TANK 300 وTANK 500 الكثير من الاهتمام.

حققت مجموعة منتجات الطاقة الجديدة لشركة جريت وول موتورز تغطية دقيقة لسوق الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، حيث عرضت قوة منتجات الطاقة الجديدة الذكية الرائدة وعززت مكانتها في السوق الدولية.

تعد TANK 500 New Energy أول طراز جديد من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة للطرق الوعرة تطلقه العلامة التجارية TANK في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، تعد TANK أيضا أول نموذج طاقة جديد للطرق الوعرة من بين ماركات السيارات الصينية يتم إطلاقه في الشرق الأوسط، فهو لا يجمع فقط بشكل مثالي بين الذكاء والفخامة والقدرة المطلقة على الطرق الوعرة فحسب، بل يلبي أيضا تجربة القيادة متعددة الأبعاد للمستخدمين.

وفي معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية حظيت نماذج سيارات الطاقة الجديدة مثل TANK 300وTANK 500 باهتمام كبير، كما حققت مجموعة منتجات الطاقة الجديدة لشركة جريت وول موتورز تغطية دقيقة لسوق الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، ما يدل على قوتها الرائدة في منتجات الطاقة الجديدة الذكية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية.

مناقشة الخطة المستقبلية في الشرق الأوسط

في يوم افتتاح معرض الرياض للسيارات لهذا العام في المملكة العربية السعودية، اجتمع أكثر من 30 ممثلا للوكلاء من دول ومناطق متعددة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان في جناح جريت وول موتورز لتجربة منتجات الطاقة الجديدة الذكية من جريت وول موتورز.

في فترة ما بعد الظهر من ذلك اليوم، عقدت شركة جريت وول موتورز بنجاح أول مؤتمر إقليمي سنوي للوكلاء في سوق الشرق الأوسط في الرياض، المملكة العربية السعودية.

خلال الاجتماع شاركت جريت وول موتورز مع التجار إستراتيجية العلامة التجارية، والطاقة الجديدة، والتكنولوجيا الذكية والمنتجات الجديدة، وتخطيط النظام الصديق للبيئة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى لسوق الشرق الأوسط.

تعني هذه الخطوة أن شركة جريت وول موتورز سوف تقوم بتسريع توسعها في سوق الشرق الأوسط، والشروع في رحلة جديدة من التطوير المتكامل في الشرق الأوسط، وهي علامة فارقة مهمة في تطوير الأعمال العالمية لشركة جريت وول موتورز.

لقد وضع الترتيب الإستراتيجي التطلعي والتخطيط الدقيق للسوق أساسا متينا للتطوير طويل المدى لأعمال جريت وول موتورز في الشرق الأوسط. وبحضور الشركاء الموزعين الإقليميين، شهد الاجتماع السنوي أيضا مراسم توقيع للموزعين المعتمدين في دول مثل ليبيا والجزائر.

المنطقة نقطة البداية

مع التركيز دائما على البناء طويل المدى، فإن تطوير العولمة لشركة GWM هو أيضا عملية تطوير محلية للغاية. منذ تصديرها إلى الشرق الأوسط في عام 1997، شرعت شركة جريت وول موتورز في رحلة العولمة.

ويمكن القول أن سوق الشرق الأوسط هو نقطة البداية لشركة جريت وول موتورز للالتزام بالمبادئ طويلة المدى واحتضان التدويل، فضلا عن كونه نقطة ساخنة للنمو المستقبلي. في المستقبل، سيدخل سوق السيارات في الشرق الأوسط بالتأكيد عصر الذكاء والطاقة الجديدة.

ستعمل شركة جريت وول موتورز جنبا إلى جنب مع شركاء عالميين، مدعومين بالتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز التنفيذ الخارجي لسلسلة صناعة القيمة الكاملة للمنتجات والتكنولوجيا والخدمات وما إلى ذلك، وبناء التأثير العالمي للعلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز.