بوبيان يطلق خدمة Erent لتعزيز خدمات تحصيل الإيجارات وإدارة الممتلكات العقارية رقميا

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن إطلاق منصة eRent المميزة لعملائه من حساب الأعمال والشركات لتسهيل إدارة العقارات وتحصيل الإيجارات رقميا في خطوة تؤكد التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات التقنية ونجاح استراتيجية التوسع الرقمي تلبية لطلب العملاء المتزايد على خدمات بوبيان وإثراء تجربتهم المصرفية.

وقال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: نسعى في بنك بوبيان دائما إلى خلق قيمة مضافة لعملائنا من مختلف الشرائح بما يضمن تلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا ويفوق توقعاتهم في إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح، موضحا أن خدمة eRent الرقمية الجديدة مخصصة لعملاء حساب الأعمال والشركات في البنك وتعد منصة واحدة لمجموعة من الخدمات المدعومة بحلول رقمية مبتكرة في مجال إدارة الممتلكات العقارات وتحصيل الإيجارات والعديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة في أي وقت.

وأوضح السعدون: تعتبر الخدمة نظاما شاملا وحلا مبتكرا متاحا من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت لقطاع الشركات لعدد غير محدود من العملاء لتسريع وتسهيل متابعة وتحصيل الإيجارات، كما تسهل على المستأجرين الدفع عبر الانترنت أو الهواتف الذكية كونها متاحة 7/24 بما يسهم في التقليل من مخاطر التحصيل النقدي.

وأكد أن خدمة eRent تتماشى تماما مع توجهات الفترة الحالية بضرورة التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الدفع الرقمي، حيث يمكن استخدامها من خلال K-net أو التحويل الفوري من حساب عميل بوبيان إلى حساب بوبيان أيضا عبر خدمة ePay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا والإيداع الفوري في حساب مالك العقار من عملاء البنك.

كما تتيح الخدمة إعداد تقارير محاسبية وإدارة النفقات، تلقي إخطارات فورية عن المبالغ المودعة بالحساب ومتابعة الصيانة والعقود بالإضافة إلى تلقي إيصالات بالدفع خدمة الرسائل القصيرة SMS، مؤكدا أن هذه الباقة من الحلول والخدمات المصرفية تعكس النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي في بوبيان.

وأشار السعدون إلى أن توافر الخدمة تدعم أهم الركائز الأساسية في بوبيان نحو تطبيق سياسة التحول الرقمي والقائمة على تعزيز النمو الرقمي والشمول المالي من خلال التشجيع على تطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار المالي القائم على أعلى المواصفات والمعايير الأمنية سواء لعملاء البنك من الشركات أو عملائهم الذين يقومون بالدفع في مختلف قطاعات الأعمال.