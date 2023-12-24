المركزي سياسة سعر الصرف حافظت على المركز المالي للأفراد



الاقتصاد الكويتي يتسم بدرجة عالية من الانفتاح على العالم.. ويتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال التجارة الخارجية تستحوذ على 77.7% من الناتج المحلي للكويت.. مقابل نحو 20.5% للواردات

كشف بنك الكويت المركزي عن الإصدار الخامس من سلسلة التقارير الفصلية التي يصدرها منذ نوفمبر 2022، وذلك في إطار سعيه لمواكبة أفضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية لتعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، عبر تغطية مواضيع اقتصادية ونقدية ومصرفية منتقاة بعناية، للتوعية والتعريف بشكل مختصر ومبسط بجهود البنك على صعيدي الاستقرار النقدي والمالي.ويأتي الإصدار الخامس (ديسمبر 2023) بعنوان «طبيعة عمل البنوك المركزية»، ليتناول تقديما حول نشأة البنوك المركزية كمفهوم والتعريف بوظائفها، فيما جاء المحور الثاني ليستعرض بإيجاز الاستقلالية المالية والتشغيلية والاقتصادية، مع استعراض تجارب البنوك المركزية في بعض الاقتصادات الرئيسية المختارة.أما المحور الثالث فجاء بعنوان «قنوات انتقال آثار السياسة النقدية للنشاط الاقتصادي»، ليقدم استعراضا موجزا عن قناة سعر الصرف ضمن القنوات التي تقوم السياسة النقدية من خلالها بالتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية.ويقول «المركزي» في هذا الأمر إن المدى الزمني اللازم لقناة سعر الصرف لنقل آثار السياسة النقدية وحجم التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي، يختلف من دولة لأخرى بحسب درجة الانفتاح على العالم الخارجي، ودرجة تحرر القطاع المالي بها، كما أن درجة فعاليتها تتوقف على نظام سعر الصرف الذي تتبعه الدولة.وتشير الدلائل العملية إلى نجاح قناة سعر الصرف، إلى جانب القنوات الأخرى، في نقل أثر السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي بالكويت التي تتبع نظام سعر صرف ثابت يعتمد على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة مرجحة غير معلنة من عملات الدول التي تربطها علاقات مالية وتجارية مهمة مع الكويت.ويشير «المركزي» إلى أن اقتصاد الكويت يتسم بدرجة عالية من الانفتاح على العالم، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 77.7% عام 2022، بالإضافة لاعتماده على العالم الخارجي لتلبية معظم احتياجات السوق المحلي، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.5% في 2022، كما أنه يتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال.وبالرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للدخل، إلا أنه يمكن النظر إلى نجاح سياسة سعر الصرف ونظام سعر الصرف الثابت المربوط بسلة مرجحة من العملات، من خلال الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار في الاقتصاد المحلي.علاوة على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا لمستويات غير مسبوقة، كما حافظت على المراكز المالية للأفراد والوحدات الاقتصادية، مما كان له تأثيرا إيجابيا على الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي وهو عامل محدد في النمو الاقتصادي.ويقول بنك الكويت المركزي إن قناة سعر الصرف ترتبط بسعر الفائدة في الاقتصاد المحلي، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في الاقتصاد المحلي بالنسبة لنظيره في الخارج يؤدي إلى جذب رأس المال الأجنبي مما يزداد معه الطلب على العملة المحلية فيرتفع سعر الصرف للعملة الوطنية، ويؤثر ذلك سلبيا على الصادرات.وعلى الجانب الآخر، تزداد القدرة على شراء المزيد من الواردات من الخارج نتيجة ارتفاع القوى الشرائية للعملة المحلية، ومن ثم يؤثر ذلك سلبيا على الحساب الجاري للدولة، كذلك فإن انخفاض أسعار الواردات سيؤدي إلى انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، وبالتالي خفض تكاليف السلع والخدمات المنتجة محليا، ومن ثم انخفاض أسعار البيع للمستهلكين.أما في الأجل الطويل، ونتيجة للسياسات النقدية التشديدية والتي تعمل على الحفاظ على قيمة سعر الصرف لما له من تأثير واسع النطاق على الاقتصاد الحقيقي والمالي، إذ يعمل الارتفاع في قيمة العملة الوطنية على زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي نظرا للأثر الإيجابي على الدخل.ونتيجة ارتفاع سعر العملة الوطنية، يزداد الطلب على السلع المستوردة نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع المحلية، ومن ثم يقل الطلب على السلع المحلية ويؤدي ذلك إلى سوء الوضع التنافسي للمنتجات والشركات المحلية.كذلك تؤثر قناة سعر الصرف على المراكز المالية للوحدات الاقتصادية، حيث إن المحافظ المالية للأفراد والشركات تتضمن التزامات بالعملات الأجنبية، وإذا لم يكن لهذه المديونيات مقابل من الأصول بالعملات الأجنبية فإن تغيرات سعر الصرف تؤثر على صافي الثروة، وعلى نسب الديون إلى الأصول، مما قد يؤدي لعدم استقرار المراكز المالية لهذه الوحدات، وبالتالي التأثير على حجم الطلب الكلي لها.