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بعد عام مليء بتقلبات الأسواق أين تستثمر في 2024؟

12/24/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان العام الحالي مليئا بالتقلبات في الأسواق العالمية حيث شهد قفزة قياسية لعوائد السندات الأميركية وبنهاية العام مستويات قياسية للأسهم الأميركية، أما الدولار فتخلى بنهاية العام عن جميع مكاسب النصف الأول، والذهب سجل مستويات قياسية، فيما يتطلع المستثمرون حول كيف ستبدو صورة الاستثمار في عام 2024؟
وتراهن المؤسسات الكبرى في أسواق الأسهم، ومنها غولدمان ساكس، على أن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة ستدعم سوق الأسهم ليكتسب مزيد من الزخم بدعم من تراجع التضخم واستمرار النمو الاقتصادي، وفي أوروبا يتوقع بنك بي إن بي باريبا تفوق الأسهم الأوروبية على أداء الأسهم الأميركية في النصف الأول من العام القادم.
وعلى جانب الأسواق الآسيوية، تتوقع «نومورا» أن تشهد السوق اليابانية تراجعات بنحو 5% خلال الأشهر الستة الأولى والبعض الآخر يرى الانخفاضات قد تصل إلى 10%، فيما يتوقع جي بي مورغان أن ترتفع أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9%.
وبينما كانت أسواق السندات الشغل الشاغل للمستثمرين في 2023، بحسب«جيفريز» فإن عام 2024 سيكون عام الدخل الثابت بسبب قرارات الفيدرالي الأميركي.
ويشير متوسط توقعات الاستراتيجيين في أكبر المؤسسات المالية في العالم الى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4%، بينما تتوقع TD Securities تراجعا كبيرا قد يصل إلى 3%.
وأبرز العملات التي ستتم مراقبتها هي الين الياباني، حيث من المتوقع بحسب بلومبيرغ قوة للين تصل به إلى 135 مقابل الدولار بنهاية العام، مع تضييق فجوة الفائدة بين أميركا واليابان.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة أشار استطلاع لرويترز الى أن أكثر من نصف عملات الأسواق الناشئة خاصة في آسيا ستسجل مكاسب في 2024 من ضمنها اليوان الصيني والبعض يرى أن العملات التي تعرضت لخسائر في 2023 مثل الوون الكوري والبات التايلندي ستعوضها جميعا.
أما بأسواق العملات المشفرة، فإن بنك جي بي مورغان يتوقع أن تتفوق عملة الإيثر بالأداء على البيتكوين بدعم من التحديثات على العملة إلا أنه شدد على أن الحذر سيبقى مسيطرا على السوق بحسب تقديرات البنك.
وفي أسواق السلع ترى المؤسسات والبنوك الكبرى أن التطورات الجيوسياسية ستشكل تحديا لأسعار السلع، وتحديدا حول توقعات أسعار الخامات، فمعظم البنوك الكبرى خفضت من تقديراتها لأسعار برنت، وترى المؤسسات أن متوسط السعر سيتراوح بين 70 و90 دولارا رغم تخفيضات منظمة «أوپيك+» للإنتاج التي ستستمر حتى الربع الأول.
وبشأن أسعار الذهب فيرى بنك جي بي مورغان أن المعدن الأصفر سيتفوق على بقية قطاع المعادن، وتتوقع WisdomTree أن يصل سعر الذهب إلى 2300 دولار للأونصة في حال استمرت الأساسيات قوية.
وفي أسواق العملات ورغم إشارة توقعات عدة بأن سياسة الفيدرالي ستدفع الدولار للتراجع إلا أن مؤسسات كبرى ترى أن ركود اقتصادات الدول سيساهم في استمرار قوة العملة الأميركية.

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