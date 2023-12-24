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ساكسو بنك يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة 6 مرات في 2024

12/24/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، 6 تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، وتذبذب أسعار النفط في نطاق 80 دولارا للبرميل، كما رجح هانسن، في مقابلة مع «العربية Business» ارتفاع أسعار الذهب في 2024 وتسجيلها مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 2300 دولار للأونصة.
وقال إن السوق تسعر 6 تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، فيما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 3 تخفيضات، ويتطلع البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى نحو 6 تخفيضات، وستحدد التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت التكاليف ستتأثر، وهذا سيؤثر حقا على الاقتصاد، وسيؤثر على تكلفة التمويل وعلى السلع.
وأضاف: «نعتقد أننا سنرى على الأرجح 6 تخفيضات في 2024، هي مسعرة إلى حد ما».
وتوقع هانسن هبوطا سلسا في الولايات المتحدة، وفي حال تجنب الركود، فسيكون ذلك متوافقا مع التوقعات، وفي حال الركود، فيتوقع تخفيضا أكبر في أسعار الفائدة. متابعا أن النمو سيكون أمرا صعبا.
وتابع: «ربما لا نزال نشعر بالقلق بعض الشيء بشأن أوروبا، حيث سنكون قريبين جدا من الصفر، وما زلنا نتطلع إلى قدر صغير من النمو في الولايات المتحدة، ولكن ليس بشيء يذكر، وسيكون التضخم هو محور التركيز الرئيسي أيضا، التضخم ببساطة يتراجع بسرعة كبيرة».
وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن تراجع أسعار بعض السلع الأساسية يساعد في تراجع التضخم، فيما لا نتوقع عودة التضخم إلى مستويات 2% - 2.5%، مشيرا إلى أنه من المحتمل مواجهة صعوبة في الوصول إلى مستوى أقل بكثير من 3%، وربما يظهر مستوى تضخم أعلى قليلا في السنوات القادمة، وقد يكون هذا مقبولا من قبل لجنة الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى تقلب الين الياباني لأنه لايزال لديهم وجهة نظر سلبية بشأن توقعات أسعار الفائدة السلبية، وتغيير تلك الرؤية من شأنه أن يعزز الين ويضعف الدولار، وينطبق الشيء نفسه على أوروبا، حيث رؤية تخفيضات لا تواكب الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى إضعاف الدولار.

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