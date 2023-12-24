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المركزي يستقبل الدفعة الـ 12 لبرنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج

12/24/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، وبإشراف معهد الدراسات المصرفية، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لبنك الكويت المركزي الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت، يستقبل معهد الدراسات المصرفية طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 إلى 1 فبراير 2024.
ويتيح هذا البرنامج لحديثي التخرج فرصة التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدى ما يقارب 12 شهرا في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، كما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، إن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك نظرا لتنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص معهد الدراسات المصرفية على التعاون مع البنوك والمؤسسات العالمية لتوفير خبرات تدريبية ميدانية عالية المستوى للمتدربين.
وأشار الهارون إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي تستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وتغطي المبادرة جوانب حيوية متعددة عبر عديد من البرامج، ويتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

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