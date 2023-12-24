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مكاسب الدولار قد تستمر في 2024

12/24/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوقع 3 مؤسسات مالية كبرى استمرار مكاسب الدولار في 2024، على الرغم من التخفيض الذي بات محسوما لأسعار الفائدة الأميركية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بما يصل إلى 75 نقطة أساس.
وتعتبر جي بي مورغان، وHSBC وفيديلتي إنترناشيونال «FIL» من الأسماء القليلة التي ترى أن مكاسب الدولار مستمرة العام المقبل، رغم التخفيض الذي بات محسوما بالفائدة الأميركية، بما يصل إلى 75 نقطة أساس في 2024 بحسب ما أشار إليه الاجتماع الأخير للفيدرالي في 2023، وبما يصل إلى 150 نقطة أساس بحسب ما يعتقده المتداولون في استطلاع تم بمنتصف ديسمبر.
وتستند هذه المؤسسات، الى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، وهي ميزة لا تحظى بها العديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، التي قد تواجه ركودا اقتصاديا إذا استمرت معدلات الفائدة فيها عند مستوياتها الحالية.
وقد يحتم على هذه الاقتصادات، ومنها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تخفيض الفائدة بوتيرة قد تكون أسرع من الولايات المتحدة، ما سيبقي على الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها، ويدعم الدولار، مجددا، كالعملة الأكثر كرما بعوائد الفائدة.
ويرى الرئيس العالمي لأبحاث العملات في HSBC بول ماكيل، أنه من المثير للدهشة أن يكون الإجماع هو أن الدولار الأميركي سيكون الخاسر في 2024، وذلك في رأي يتفق معه جورج إفستاثوبولوس مدير المحافظ من فيديليتي والذي يعتقد أن أوروبا وبريطانيا هي الأقرب للركود ما سيصب مجددا بمصلحة الدولار باعتباره ملاذا آمنا.
ويرى رئيس استراتيجيات عملات مجموعة العشر في مورغان ستانلي ديفيد ادامز أن فكرة استمرار قوة الدولار لفترة أطول مدعومة بتفوق الاقتصاد الأميركي وفق مجموعة من المعايير ما سيبقى أساسيا لقوة العملة الخضراء.
فيما يرى جي بي مورغان أن مكاسب الدولار ستأتي أساسا من استمرار التوترات الجيوسياسية عالميا. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، يترقب المتداولون استطلاعات الرأي التي ستتوالى على مدار العام فيما إذا كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة سيكون جمهوريا أم ديموقراطيا.

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