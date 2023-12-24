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مكاسب بيتكوين تتجاوز 160% في 2023

12/24/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكّل العام الحالي واحدا من أفضل الأعوام أداء للعملات المشفرة خاصة عملة «بيتكوين» بعد أن تمت إضافة أكثر من 530 مليار دولار للقيمة السوقية. وواصلت عملة «بيتكوين» ارتفاعاتها لتتجاوز 160% منذ بداية العام الحالي.
وتقترب المهلة المتوقعة للموافقة على إدراج أول صناديق تداول تتبع عملة «بيتكوين» التي تنتهي في العاشر من يناير المقبل وهو ما دعم ارتفاعات العملة خلال الأسابيع الماضية. وتعم سوق العملات المشفرة توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهرا من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية.
من جانبه، قال كبير المطورين في شركة RA squared علي عسكر، إن العام 2023 كان مميزا جدا للمتداولين في البيتكوين مع انخفاض الضغط في وسائل الإعلام على العملات المشفرة.
وأضاف عسكر، في مقابلة مع «العربية Business»، أن كمية وحجم التداولات كانت كبيرة، لاسيما مع اقتراب إدراج أول صناديق تداول تتبع عملة «بيتكوين».

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