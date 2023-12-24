مذكرة تفاهم بين Stc وصباح الأحمد للموهبة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع مذكرة تفاهم تحت مظلة «upgrade» التعليمية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال والشباب في مجال التكنولوجية والابتكار خلال عام 2024.وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور مسؤولين تنفيذيين من stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإابداع، أعربت stc عن تعزيز مساهمتها تجاه المجتمع وتفانيها في تمكين الجيل القادم من القادة في مجال العلوم والتكنولوجيا.وأشارت stc إلى أن مذكرة التفاهم تتوافق مع الأهداف والركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية، كما تندرج هذه الحملة تحت مظلة «upgrade» التعليمية، والتي تم تصميمها لتعزيز بيئة التعليم والابتكار بين الشباب.

فمن خلال البرامج الرائدة لمبادرة «upgrade» التعليمية، تسهم stc في تزويد الشباب بالفرص المناسبة لتوفير مستقبل مشرق تعود فيه جهودها بالنفع على الاقتصاد الكويتي ككل، وذلك من خلال دفع الابتكار، وتحفيز النمو، والأهم من ذلك، تمكين قادة المستقبل في البلاد من توجيه الكويت نحو نجاح وازدهار لا مثيل لهما.

وكجزء من هذا التعاون، ستستضيف stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع سلسلة من الفعاليات في جناح stc في ونتر وندرلاند الكويت. حيث ستقدم هذه الفعاليات مزيجا من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف فئة الأطفال وجيل الشباب.

وتشمل الفعاليات العديد من الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف الى تعزيز بيئة الإبداع وحب العلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى رعاية مواهب الشباب الكويتي والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها من الأهداف المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة طوال عام 2024، بما يشمل الدورات التدريبية والبرمجة والمسابقات التكنولوجية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية الأخرى.

وتعليقا على هذه الشراكة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، ونتطلع إلى تعاون مثمر يهدف إلى إلهام وتمكين جيل الشباب.

لقد تم تصميم المبادرات التي سيتم إطلاقها في إطار البرنامج بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة العصر الرقمي.

ونحن نعتقد أنه من خلال الاستثمار في هذه البرامج التعليمية والتنموية، فإننا لا نرعي المواهب فحسب، بل نسهم أيضا في نمو مجتمعنا وتقدمه. وتتوافق مذكرة التفاهم هذه مع رؤية stc المتمثلة في قيادة الابتكار والتميز في مجال التكنولوجيا، مع التأكيد على دورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع.

من جهته، قال ندا الديحاني مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع: يسعدنا أن نتشارك مع stc، التي تشاركنا رؤيتنا لتمكين الشباب. معا، نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات العقول الشابة في الكويت، ورعاية مواهبهم وتوجيههم نحو مستقبل أكثر إشراقا وغنيا بالفرص والابتكار.

سيكون تحالفنا مع stc بمنزلة رحلة مشتركة نحو إشعال طموحات جيلنا الشاب. ونحن نهدف إلى تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة للتفوق في مساعيهم.

ويمثل هذا التعاون خطوة محورية في إنشاء نظام بيئي داعم يحفز عقول شبابنا على الاستكشاف والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات التكنولوجية، وبالتالي تقديم مساهمات كبيرة لوطننا الحبيب.