Monday, 25 December 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاصة تنضم لنظام المدفوعات الآلي كاسب

12/24/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة (المقاصة) انضمامها إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات «كاسب» (KASSIP)، وذلك اعتبارا من أمس.
وذكرت «المقاصة» في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الشركة وكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وذلك ضمن خطط تطوير سوق المال الكويتي.
وأشارت في بيانها إلى أن مثل هذه العمليات تعكس التزام الشركة المستمر بتنفيذ مشاريع تطوير السوق وخصوصا المرحلة الثالثة منها، والتحضير لإطلاق مفهوم الوسيط المركزي.
وأوضحت الشركة أن الانضمام إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (KASSIP) يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وخصوصا الأجانب من خلال تحسين منظومة التسوية النقدية للتداولات في إطار المواءمة مع المعايير العالمية المتعلقة بالتسوية النقدية، ما يساهم في زيادة فرص ترقية سوق المال الكويتي ليصبح على مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة.
وأكدت التزامها بتحقيق التكامل في النظام المالي الكويتي، ما يعكس تطلعاتها المشتركة نحو تحقيق التطور والريادة لسوق المال الكويتي.
واختتمت «المقاصة» بيانها موضحة أن هذه الخطوة تعتبر استراتيجية نحو بناء سوق مالي متطور، يرفع من تصنيف الكويت كوجهة استثمار متميزة على النطاق العالمي، معربة عن تقديرها لجهود كل من العاملين في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وجميع الجهات الرقابية.

MENAFN24122023000130011022ID1107654214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث