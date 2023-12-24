Monday, 25 December 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويتية تتسلم برقان آخر طائرات إيرباص A320NEO

12/24/2023 11:01:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية تاسع وآخر طائراتها من نوع إيرباص A320neo والتي أطلق عليها «برقان»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع إيرباص في مدينة تولوز بفرنسا يوم الخميس الماضي.
وعلى هامش وصول الطائرة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر «الكويتية» تسلم آخر طائراتها من نوع إيرباص A320NEO، وبوصول هذه الطائرة، والتي تعد أحد أحدث طرازات ايرباص، يكتمل مجموع الطائرات من نوع A320NEO، وتتمتع الطائرة باحتوائها على أحدث التكنولوجيا والتقنيات وتضمن الراحة والرفاهية والأمان لعملائنا الكرام، كما أنها تتميز بانخفاض تكلفة الوقود، علاوة على ذلك سيساهم وصول الطائرة بشكل كبير على الاستمرار في تحقق الأهداف المنشودة التي يسعى إليها الطائر الأزرق ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم.
وأضاف قائلا: تواجد طائرة A320neo في أسطول «الكويتية» المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لعملائنا الأعزاء أثناء كل رحلة، وحيث ان وصول طائرة A320neo يعد استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة لعملائنا الأعزاء على متن رحلاتها، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار الفقعان إلى أن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الاتجاه الصحيح والأمثل وكما خطط لها منذ توليه المهام في الشركة، مبينا في الوقت ذاته أن وصول الطائرات الجديدة يعد نقلة نوعية لأسطول الطائر الازرق لما تمتلكه هذه الطائرات من إمكانات حديثة تتناسب مع حاجة وطموح مسافرينا الكرام.
وذكر الفقعان أنه مع وصول آخر طائرة إيرباص A320NEO فإن أسطول الخطوط الجوية الكويتية سيتكون من 33 طائرة موزعة كالتالي:
ـ 3 طائرات إيرباص A330-200
ـ 7 طائرات إيرباص A320-200CEO
ـ 10 طائرات بوينغ B777-300ER
ـ 9 طائرات إيرباص A320NEO
ـ 4 طائرات إيرباص A330-800
وتابع الفقعان أنه وفقا لاتفاقية إعادة هيكلة أسطول طائرات «الكويتية» مع شركة إيرباص والتي تم توقيعها في فبراير 2022 فإن الشركة اتفقت على تسلم 6 طائرات من نوع إيرباص A321NEO بسعة 169 مقعدا و3 طائرات من نوع إيرباص A321NEO-LR بسعة 169 مقعدا خلال السنوات القادمة والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية وتكنولوجيا حديثة.
وأوضح: تحتوي طائرات A321neo على مزايا إضافية تحقق للخطوط الجوية الكويتية أهدافها من حيث الربحية والاستدامة، كما ستحقق الشركة من خلال ذلك وفورات كبيرة في التكاليف التشغيلية بفضل القواسم المشتركة بين طائرات إيرباص وطرازاتها المتكاملة ومرونة السعة، وقد أثبتت طائرات A321neo وA330neo اليوم قدرتها على تحقيق وفورات بنسبة 30% في التكاليف التشغيلية عندما يجري تشغيلها سوية.
واختتم الفقعان تصريحه بالتأكيد على سعي «الكويتية» المتواصل والمستمر على تقديم كل ما هو جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران الجوي التجاري ويخضع للمعايير العالمية وذلك تلبية لرغبات وطموح العملاء الكرام وتوفير أفضل الخدمات المختلفة لهم، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم في تطوير الناقل الوطني للكويت ومشيدا أيضا بدور العاملين بالكويتية بمختلف قطاعاتهم لما يقدمونه من جهود مبذولة وملموسة في خدمة الوطن.

MENAFN24122023000130011022ID1107654213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث