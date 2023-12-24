غداً انطلاق فعالية جديدة لـ ((بتلكو فتنس)) في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دعت حلبة البحرين الدولية عشاق الرياضة إلى الاستمتاع بفعالية جديدة من فعاليات «بتلكو فتنس» في الحلبة وذلك مساء الغد الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء.
وقالت إن المشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعد فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وأشارت إلى أنها لأول مرة هذا الموسم أطلقت تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، وبسعر 15 دينارا بحرينيا فقط، يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات «بتلكو فتنس» العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية. يمكن شراء التذاكر الموسمية عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية. وتجري الفعاليتان على مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداءون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
ولفتت إلى أنه يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
يذكر أن المواسم الماضية لاقت إقبالا كبيرا من المشاركين سواء لراكبي الدراجات الهوائية أو العدائين، وتتيح هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين الفرصة لتجربة مضمار سباق الجائزة الكبرى للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
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