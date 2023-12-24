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غداً انطلاق فعالية جديدة لـ ((بتلكو فتنس)) في الحلبة

12/24/2023 8:05:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بفعالية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الغد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أطلقت‭ ‬تذكرة‭ ‬دخول‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وبسعر‭ ‬15‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬للمشاركين‭ ‬المنتظمين‭ ‬دخول‭ ‬ومشاركة‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬العشرين‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬الجري‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬لكل‭ ‬فعالية‭. ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وتجري‭ ‬الفعاليتان‭ ‬على‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العداءون‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬543‭ ‬كيلومترات،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬سواء‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬العدائين،‭ ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للقيادة‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬أو‭ ‬للعدائين‭ ‬بممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭.‬

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