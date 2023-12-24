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حارس سترة: كسبنا نقطة رغم طموح ((الثلاث))

12/24/2023 8:05:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشار‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طموح‭ ‬وسعي‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وقاتل‭ ‬للنهاية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كسب‭ ‬نقطة‭ ‬جراء‭ ‬التعادل،‭ ‬وهذه‭ ‬النقطة‭ ‬غير‭ ‬مرضية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استغلالها‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭.‬

وبيّن‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬فريقه‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لديه‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬سيسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تضعه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الحاصلة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬كبيرا،‭ ‬وفريقه‭ ‬الستراوي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬ويعود‭ ‬للمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬

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