حارس سترة: كسبنا نقطة رغم طموح ((الثلاث))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشار حارس فريق سترة لكرة القدم عباس أحمد إلى أن طموح وسعي فريقه أمام الرفاع الشرقي كان الفوز والنقاط الثلاث ضمن الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وقال عباس أحمد لـ«أخبار الخليج الرياضي» إن فريقه ظهر بصورة جيدة وقاتل للنهاية لتحقيق الفوز إلا أنه كسب نقطة جراء التعادل، وهذه النقطة غير مرضية باعتبار أن الفريق سنحت له فرص كثيرة ولم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.
وبيّن عباس أحمد أن أمام فريقه مباراتان في القسم الأول ومن ثم لديه القسم الثاني، سيسعى من خلال المباريات المتبقية لتحقيق المستويات الجيدة والنتائج الإيجابية التي تضعه من بين الفرق المنافسة. موضحًا أن فارق النقاط الحاصلة الآن في سلم الترتيب لا يعتبر كبيرا، وفريقه الستراوي قادر على تقليص هذه النقاط ويعود للمنافسة بشكل تدريجي.
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