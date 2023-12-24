اتحاد كرة القدم المصغرة يطلق مسابقة لتصميم شعار له

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة مسابقة لتصميم شعار الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة انطلاقا من اليوم حتى تاريخ 6 يناير القادم 2023.
وأكد عادل صليبيخ أمين سر الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة أن المسابقة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تشجيع المواهب البحرينية في التصميم وتقديم إبداعاتهم عبر تصميم شعار للاتحاد، حيث سيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها (1000 دولار)، موجها الدعوة للجميع للمشاركة في المسابقة وإرسال التصميم على البريد الالكتروني ( bmfa@sport . bh )، مؤكدا أن المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين والشركات في المملكة.
ووضع الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة شروطا للمسابقة، حيث أنه يجب أن تكون التصاميم المقدمة غير منسوخة وتبرز رؤية واهداف الحركة الرياضية البحرينية والأهم ترمز إلى كرة القدم المصغرة، ويكون بسيطاً ومعبراً، حيث سيتم استخدامه في جميع المراسلات وبدلات المنتخبات المنضوية تحت اتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، وتظهر كيفية استعماله في المطبوعات الرسمية وبدلات المنتخبات، وأن يكون قابلاً للاستخدام باللونين الأسود والأبيض، ويستحسن أن يتضمن الألوان الأحمر، الأبيض واللون الذهبي، وقابلاً للتصغير والتكبير دون الإخلال بالشعار، وأن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، إضافة إلى أن يكون متميزاً وألا يشابه شعارات أخرى.
وأكد أمين سر الاتحاد، أن هناك شروطا إجرائية للمسابقة، وهي: استخدام أحد البرامج الاحترافية في التصميم بجودة عالية ووضوح لا يقل عن 300 بكسل / بوصة، ولا يقبل التصميم ببرامج الجوال، وأن يقدم المتسابق شرحاً للشعار بطريقة مفصلة توضح فكرة التصميم وما ترمز إليه العناصر المكونة، ويمكن الاشتراك بأكثر من تصميم على ألا يتعدى عدد التصاميم ثلاثة تصاميم، وتكون مختلفة عن بعض، بحيث إن لكل تصميم في ملف مستقل، ويلتزم صاحب التصميم الفائز بإجراء أي تعديلات أو إضافات من قبل الإتحاد إن وجدت، سيصبح التصميم الفائز وجميع التصاميم ملكًا للاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة.
ونوه الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة بأن تقديم طلب المشاركة في المسابقة لا يضمن للمصمم قبول الطلب بشكل قطعي. حيث إن الإتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة سيقوم بدراسة المشاركات واختيارها، وهي الجهة الوحيدة التي تتمتع بجميع حقوق قبول طلبات المشاركة أو رفضها، وسيتم عرضها على الهيئة العامة للرياضة في الموافقة النهائية، ويقر المشارك بأنه من عمر 18 سنة فما فوق، وبأن التصاميم والنماذج المقدمّة هي أصلية ومن تصاميمه الخاصة، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال المساءلة فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
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