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اتحاد كرة القدم المصغرة يطلق مسابقة لتصميم شعار له

12/24/2023 8:05:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬مسابقة‭ ‬لتصميم‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬عادل‭ ‬صليبيخ‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬وتقديم‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬عبر‭ ‬تصميم‭ ‬شعار‭ ‬للاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ (‬1000‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬موجها‭ ‬الدعوة‭ ‬للجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وإرسال‭ ‬التصميم‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ (‬ bmfa@sport ‭.‬ bh ‭)‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ووضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬شروطا‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التصاميم‭ ‬المقدمة‭ ‬غير‭ ‬منسوخة‭ ‬وتبرز‭ ‬رؤية‭ ‬واهداف‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬والأهم‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬ويكون‭ ‬بسيطاً‭ ‬ومعبراً،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراسلات‭ ‬وبدلات‭ ‬المنتخبات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬اتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬وتظهر‭ ‬كيفية‭ ‬استعماله‭ ‬في‭ ‬المطبوعات‭ ‬الرسمية‭ ‬وبدلات‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬قابلاً‭ ‬للاستخدام‭ ‬باللونين‭ ‬الأسود‭ ‬والأبيض،‭ ‬ويستحسن‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الألوان‭ ‬الأحمر،‭ ‬الأبيض‭ ‬واللون‭ ‬الذهبي،‭ ‬وقابلاً‭ ‬للتصغير‭ ‬والتكبير‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بالشعار،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الشعار‭ ‬بألوان‭ ‬رئيسية‭ ‬وثانوية‭ ‬مع‭ ‬أساليب‭ ‬استخدامه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متميزاً‭ ‬وألا‭ ‬يشابه‭ ‬شعارات‭ ‬أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شروطا‭ ‬إجرائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬وهي‭: ‬استخدام‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ووضوح‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬بكسل‭ / ‬بوصة،‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬التصميم‭ ‬ببرامج‭ ‬الجوال،‭ ‬وأن‭ ‬يقدم‭ ‬المتسابق‭ ‬شرحاً‭ ‬للشعار‭ ‬بطريقة‭ ‬مفصلة‭ ‬توضح‭ ‬فكرة‭ ‬التصميم‭ ‬وما‭ ‬ترمز‭ ‬إليه‭ ‬العناصر‭ ‬المكونة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاشتراك‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتعدى‭ ‬عدد‭ ‬التصاميم‭ ‬ثلاثة‭ ‬تصاميم،‭ ‬وتكون‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬بعض،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬لكل‭ ‬تصميم‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مستقل،‭ ‬ويلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬التصميم‭ ‬الفائز‭ ‬بإجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬أو‭ ‬إضافات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإتحاد‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬سيصبح‭ ‬التصميم‭ ‬الفائز‭ ‬وجميع‭ ‬التصاميم‭ ‬ملكًا‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭.‬

ونوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬بأن‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬لا‭ ‬يضمن‭ ‬للمصمم‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬بشكل‭ ‬قطعي‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الإتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬سيقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬المشاركات‭ ‬واختيارها،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بجميع‭ ‬حقوق‭ ‬قبول‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬أو‭ ‬رفضها،‭ ‬وسيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية،‭ ‬ويقر‭ ‬المشارك‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬وبأن‭ ‬التصاميم‭ ‬والنماذج‭ ‬المقدمّة‭ ‬هي‭ ‬أصلية‭ ‬ومن‭ ‬تصاميمه‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويتحمل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المساءلة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

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