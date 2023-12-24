مساعد مدرب فريق الحالة لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لم نستحق الهزائم السابقة ومشكلتنا عدم التركيز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





أشار‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لفريق‭ ‬الحالة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوسف‭ ‬السعدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يستحق‭ ‬غالبية‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬ُمنيّ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويعتبر‭ ‬الحالة‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مناسبات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬وآخرها‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬السعدي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬لو‭ ‬رجعنا‭ ‬لكل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خسرناها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الدوري‭ ‬باستثناء‭ ‬مباراة‭ ‬سترة،‭ ‬فإن‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬الخسارة‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬الجيد‭ ‬ويحرز‭ ‬الأهداف‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بالنتيجة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تلقي‭ ‬الأهداف،‭ ‬وهذا‭ ‬يعود‭ ‬لتفاوت‭ ‬خبرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭.‬

وبشأن‭ ‬مباراة‭ ‬الخالدية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بين‭ ‬يوسف‭ ‬السعدي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬لاعبي‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأساسيين،‭ ‬حيث‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬يغيبهم‭ ‬للإصابة‭ ‬والإيقاف،‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهم‭ ‬بعيدًا‭ ‬كلياً‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المباريات‭ ‬والتنافس‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭. ‬موضحًا‭ ‬الحالة‭ ‬لعب‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬بأسلوبه‭ ‬ونظامه‭ ‬وهو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أفضلية‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬حادثة‭ ‬إصابة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬وخروجه‭ ‬بسيارة‭ ‬الإسعاف،‭ ‬حيث‭ ‬أتى‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬نفسها‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬جيدًا‭ ‬وسنحت‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬ولم‭ ‬يستغلها‭.‬

ويرى‭ ‬يوسف‭ ‬السعدي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬كثرة‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬اللاعبين‭ ‬والتنقلات‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬قد‭ ‬أضرت‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانسجام‭ ‬والتجانس،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭. ‬متمنيًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لفريقه‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬حاله‭ ‬كحال‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬المحترفة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬الإضافة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يشكلون‭ ‬عبء‭ ‬مادي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬مع‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الأخرى‭ ‬الجيدة‭ ‬ليتم‭ ‬البناء‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬الفريق‭ ‬مطالب‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدافئة‭ ‬بسلم‭ ‬الترتيب‭. ‬