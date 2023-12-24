مساعد مدرب فريق الحالة لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لم نستحق الهزائم السابقة ومشكلتنا عدم التركيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
أشار المدرب المساعد لفريق الحالة لكرة القدم يوسف السعدي إلى أن فريقه لم يستحق غالبية الهزائم التي ُمنيّ بها في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
ويعتبر الحالة الفريق الوحيد الذي لم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن في دورينا فيما فاز في 4 مناسبات وخسر في 5 مباريات وآخرها أمام الخالدية (1/3) في الجولة العاشرة.
وقال يوسف السعدي لـ«أخبار الخليج الرياضي»: لو رجعنا لكل المباريات التي خسرناها منذ بدء الدوري باستثناء مباراة سترة، فإن الحالة لا يستحق الخسارة لأنه كان يقدم المستوى الجيد ويحرز الأهداف إلا أنه يعاني من مشكلة عدم التركيز سواء في الحفاظ على تقدمه بالنتيجة أو في عدم تلقي الأهداف، وهذا يعود لتفاوت خبرات اللاعبين بأرضية الميدان.
وبشأن مباراة الخالدية الأخيرة، بين يوسف السعدي أن فريقه خاض المباراة دون وجود لاعبي خط الدفاع الأساسيين، حيث 4 لاعبين يغيبهم للإصابة والإيقاف، واللاعبين الذين تم الاستعانة بهم بعيدًا كلياً عن أجواء المباريات والتنافس بسبب قلة مشاركتهم مع الفريق. موضحًا الحالة لعب أمام الخالدية بأسلوبه ونظامه وهو الاعتماد على الكرات المرتدة في ظل أفضلية فريق الخالدية، وقد ظهر بصورة جيدة حتى ما قبل حادثة إصابة حارس المرمى وخروجه بسيارة الإسعاف، حيث أتى من الكرة نفسها هدف الخالدية الأول، وفي الشوط الثاني قدم مستوى جيدًا وسنحت له بعض الفرص ولم يستغلها.
ويرى يوسف السعدي أنه من خلال وجوده مع الفريق خلال المواسم الماضية، كثرة التغييرات في صفوف اللاعبين والتنقلات من موسم إلى آخر، قد أضرت في المستوى العام من حيث الانسجام والتجانس، حيث لم يتم المحافظة على اللاعبين البارزين. متمنيًا في الوقت ذاته، أن يكون لفريقه دورًا في سوق الانتقالات الشتوية حاله كحال الفرق الأخرى من حيث تغيير بعض العناصر المحترفة الذين لم يقدموا الإضافة وفي الوقت نفسه يشكلون عبء مادي، واستقطاب لاعبين جيدين مع الإبقاء على العناصر الأخرى الجيدة ليتم البناء عليها، حيث الفريق مطالب بالبقاء في المنطقة الدافئة بسلم الترتيب.
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