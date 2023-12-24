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الجولة (2) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةاتحاد الريف والمعامير مع التضامن والبسيتين

12/24/2023 8:05:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستقبل‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يتقابل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬التضامن‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6.00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬وتجمع‭ ‬فريقي‭ ‬المعامير‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬البسيتين‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

اتحاد‭ ‬الريف x ‭ ‬التضامن

يسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬مني‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بخسارة‭ ‬من‭ ‬البسيتين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬كفة‭ ‬التضامن‭ ‬أرجح‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بفوز‭ ‬أوليّ‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬خالف‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬كلّ‭ ‬التوقعات‭ ‬وأعاد‭ ‬المتابعين‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬وبالتحديد‭ ‬إلى‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الاستحسان‭.‬

المعامير x ‭ ‬البسيتين

ويدخل‭ ‬المعامير‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬سعيا‭ ‬لتسجيل‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬مأموريته‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬إذ‭ ‬مني‭ ‬المعاميريون‭ ‬بخسارتهم‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬فيه‭ ‬البسيتين‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬


رمزي: غير راضين عن المستوى وهذه الأسباب



أفاد‭ ‬رمزي‭ ‬أحمد‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬بأنّ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المحرق‭ ‬يمتلك‭ ‬بدلاء‭ ‬من‭ ‬شأنهم‭ ‬يساعدون‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأيّ‭ ‬شيء‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نحن‭ (‬والكلمة‭ ‬لرمزي‭) ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬لا‭ ‬نرضى‭ ‬على‭ ‬لاعبينا‭ ‬أن‭ ‬يظهروا‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬لأننا‭ ‬نعرف‭ ‬بأنّ‭ ‬لديهم‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ولدينا‭ ‬مباراتان‭ ‬مهمتان‭ ‬نتأمل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬ما‭ ‬يقنع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وأنفسهم‭ ‬والمتابعين‭ ‬وخاصة‭ ‬جمهور‭ ‬المحرق‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬تذبذب‭ ‬أداء‭ ‬أطراف‭ ‬الفريق‭ ‬قال‭ ‬رمزي‭: ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬ومردّ‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬منها‭ ‬إصابة‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬بشدّ‭ ‬في‭ (‬البطّة‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬يومين‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬جراء‭ ‬نظام‭ ‬نوبات‭ ‬عمله‭ ‬إضافة‭ ‬ليوم‭ ‬راحة‭ ‬عامة‭ ‬للفريق،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المحترف‭ ‬فمن‭ ‬المؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬مستواه‭ ‬هبط‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬وربما‭ ‬تأثر‭ ‬مردوده‭ ‬بأداء‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ويبقى‭ ‬نحن‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬غير‭ ‬راضيين‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أننا‭ ‬ننتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للفريق،‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬متفاهم‭ ‬مع‭ ‬المعد‭ ‬محمود‭ ‬العافية،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬وصفنا‭ ‬بأنّ‭ ‬بلوك‭ ‬الفريق‭ ‬مفكك‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭: ‬نعم‭ ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬ولكنه‭ ‬أفضل‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬جمعتنا‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬ويبقى‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬غير‭ ‬راضيين‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬لديهم‭ ‬الأفضل،‭ ‬متسائلا‭: ‬لماذا‭ ‬الرهبة‭ ‬لازالت‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبات‭ ‬ولديهم‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بهدوء،‭ ‬واستثمار‭ ‬خبرتهم‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬عند‭ ‬المنافسين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬قائمة‭ ‬ويتأملون‭ ‬منهم‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭.‬

كاكاراتو: قدمنا موسما رائعا ويمكننا أن نصبح أقوى

لفت‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬تدربوا‭ ‬بشكل‭ ‬خفيف‭ ‬بينما‭ ‬انصبّ‭ ‬التدريب‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬بدلاء‭ ‬الفريق،‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭: ‬من‭ ‬يشاهد‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬يدرك‭ ‬أنّ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يشرك‭ ‬كثيرا‭ ‬البدلاء،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬له‭ ‬شخصيا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬جاهزا‭ ‬للدخول‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬مباراة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭: ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة،‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬مفيد‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬جودة‭ ‬لفريقنا،‭ ‬إذ‭ ‬بذلنا‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬كي‭ ‬يستجيبوا‭ ‬لما‭ ‬نريده‭ ‬منهم،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعلم‭ ‬بأنّ‭ ‬المحترف‭ ‬يضيف‭ ‬الكثير‭ ‬لأيّ‭ ‬فريق‭ ‬منها‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬للعناصر‭ ‬المحلية‭.‬

ويرى‭ ‬كاكاروتو‭ ‬بأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬قدم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬موسما‭ ‬وصفه‭ ‬بالرائع،‭ ‬وأنّ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أقوى‭.‬

إليقيتا: سعيد بفريقي ومن المهم أن يكون لدينا محترف

أبدى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬سعادته‭ ‬المؤكدة‭ ‬بالفريق‭ ‬واللاعبين‭ ‬والإداريين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬النصر،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬يعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬والطموحات‭ ‬المختلفة‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬وللفريق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬أولويته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬المصابة،‭ ‬والتعويل‭ ‬عليهم‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬لأنهم‭ ‬لاعبون‭ ‬محليون‭ ‬فهم‭ ‬مهمون‭ ‬لي‭ ‬وللفريق،‭ ‬فإذا‭ ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬بالفوز،‭ ‬فأنا‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬باللاعبين‭ ‬لأنني‭ ‬اثق‭ ‬فيهم‭ ‬كل‭ ‬الثقة‭.‬

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