الجولة (2) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةاتحاد الريف والمعامير مع التضامن والبسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستقبل صالة عيسى بن راشد في الرفاع اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ يتقابل في المباراة الأولى فريقا اتحاد الريف (بدون نقاط) مع التضامن (نقطة واحدة) في الساعة 6.00 مساء، يعقبها المباراة الثانية في الساعة 7.30 مساء وتجمع فريقي المعامير (بدون نقاط) مع البسيتين (3 نقاط).
اتحاد الريف x التضامن
يسعى الفريقان خلال المباراة إلى تعويض خسارة الجولة الأولى، إذ مني اتحاد الريف بخسارة من البسيتين بثلاثة أشواط نظيفة، بينما خسر التضامن من عالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ويبدو أنّ كفة التضامن أرجح في الخروج بفوز أوليّ إلا إذا خالف اتحاد الريف كلّ التوقعات وأعاد المتابعين إلى الوراء وبالتحديد إلى أدائه في المباريات الأولى من دوري عيسى بن راشد العام التي نالت الاستحسان.
المعامير x البسيتين
ويدخل المعامير مباراة هذا المساء سعيا لتسجيل نتيجة إيجابية رغم أنّ مأموريته لن تكون سهلة، إذ مني المعاميريون بخسارتهم الأولى أمام بني جمرة بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي يريد فيه البسيتين تحقيق فوزه الثاني بعد تخطيه اتحاد الريف في الجولة الأولى.
رمزي: غير راضين عن المستوى وهذه الأسباب
أفاد رمزي أحمد المدرب المساعد في طائرة المحرق بأنّ الجهاز الفني للفريق بقيادة ياسين الميل غير راض عن أداء الفريق خلال مباراته أمام دار كليب، على اعتبار أنّ المحرق يمتلك بدلاء من شأنهم يساعدون الجهاز الفني على القيام بأيّ شيء خلال الحصص التدريبية، زد على ذلك نحن (والكلمة لرمزي) كجهاز فني لا نرضى على لاعبينا أن يظهروا بهذه الصورة لأننا نعرف بأنّ لديهم الأفضل من ذلك، ولدينا مباراتان مهمتان نتأمل منهم أن يقدموا ما يقنع الجهاز الفني وأنفسهم والمتابعين وخاصة جمهور المحرق.
وردا على سؤالنا بشأن تذبذب أداء أطراف الفريق قال رمزي: نعم هناك عدم استقرار في الأداء ومردّ ذلك إلى الظروف التي واجهت الفريق خلال الأسبوع منها إصابة أحمد عيسى بشدّ في (البطّة) إضافة إلى غياب سيد علي محمد كاظم يومين عن التدريب جراء نظام نوبات عمله إضافة ليوم راحة عامة للفريق، أما بخصوص المحترف فمن المؤكّد أنّ مستواه هبط عما كان عليه في المباراة السابقة، وربما تأثر مردوده بأداء بقية اللاعبين، ويبقى نحن كجهاز فني غير راضيين عن مستواه على اعتبار أننا ننتظر منه أن يشكل نقلة نوعية للفريق، هل هو غير متفاهم مع المعد محمود العافية، ينتظر أن يكون جاهزا بعد مرور ثلاثة أسابيع على وجوده مع الفريق.
وردا على وصفنا بأنّ بلوك الفريق مفكك قال المدرب المساعد: نعم هذا صحيح ولكنه أفضل نسبيا من المباراة السابقة التي جمعتنا مع دار كليب، ويبقى بشكل عام غير راضيين لأنّ من خلال ما نراه في التمارين نرى أنّ لديهم الأفضل، متسائلا: لماذا الرهبة لازالت مسيطرة على اللاعبين رغم أنهم لاعبو منتخبات ولديهم من الخبرة التي تمكنهم من اللعب بهدوء، واستثمار خبرتهم في اللعب على مكامن القوة والضعف عند المنافسين، مؤكدا أنّ ثقتهم في اللاعبين قائمة ويتأملون منهم الأفضل خلال قادم المباريات.
كاكاراتو: قدمنا موسما رائعا ويمكننا أن نصبح أقوى
لفت البرازيلي كاكاروتو مدرب فريق دار كليب بعد فوز فريقه على المحرق إلى أنّ اللاعبين الرئيسين بعد الفوز الصعب على النصر تدربوا بشكل خفيف بينما انصبّ التدريب الثقيل على بدلاء الفريق، حتى تكون عناصر الفريق كلها في مستوى واحد من الجاهزية.
وقال مدرب دار كليب: من يشاهد مباريات الفريق يدرك أنّ الجهاز الفني يشرك كثيرا البدلاء، وبالنسبة له شخصيا ينبغي أن يكون الجميع جاهزا للدخول وحل المشاكل التي يواجها الفريق في أيّ مباراة.
وردا على سؤالنا بشأن مدى حاجة الفريق إلى خدمات المحترف الأجنبي قال مدرب دار كليب: نحن بحاجة إلى المساعدة، والتعاقد مع المحترف مفيد للغاية، إذ من شأنه أن يعطي جودة لفريقنا، إذ بذلنا جهدا كبيرا مع اللاعبين المحليين كي يستجيبوا لما نريده منهم، ولكننا نعلم بأنّ المحترف يضيف الكثير لأيّ فريق منها منح الثقة للعناصر المحلية.
ويرى كاكاروتو بأنّ الفريق قدم حتى الآن موسما وصفه بالرائع، وأنّ دار كليب يمكنه أن يصبح أقوى.
إليقيتا: سعيد بفريقي ومن المهم أن يكون لدينا محترف
أبدى الأرجنتيني إليقيتا مدرب فريق الأهلي سعادته المؤكدة بالفريق واللاعبين والإداريين بعد فوزه الأخير على النصر، لافتا إلى أنّ الأمر ليس سهلا، وهذا ما تؤكده مباريات المسابقة غير أنّ الجميع في فريقه يعمل باستمرار سعيا إلى تحقيق النتائج والطموحات المختلفة.
ويرى مدرب الأهلي أنه من المهم بالنسبة إليه وللفريق أن يكون هناك محترف أجنبي غير أنّ أولويته أكثر من أيّ شيء آخر تتمثل في استعادة جميع العناصر المصابة، والتعويل عليهم حتى الرمق الأخير من المسابقة، لأنهم لاعبون محليون فهم مهمون لي وللفريق، فإذا كنت سعيدا بالفوز، فأنا أكثر سعادة باللاعبين لأنني اثق فيهم كل الثقة.
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