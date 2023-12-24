النجمة يهزم النبيه صالح ((بطلعة الروح))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق النجمة فوزا مهما على حساب فريق النبيه صالح وجاء «بطلعة الروح» وبثلاثة أشواط مقابل لا شيء 26-23، 29-27، 39-37، في لقاء الجولة الثالثة من سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة وأداره الدوليان أحمد عبدالعال (1) و(سيد جعفر سيد حسين (2)، ليحصل النجمة على أول ثلاث نقاطه بعد خسارتين، ويتساوى مع المحرق والنبيه صالح، ويترك فريق النصر في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.
قدم الفريقان مباراة متكافئة ومتذبذبة في الوقت نفسه حبسا فيه الأنفاس خاصة في شوطها الثالث، وكان سوء الاستقبال هو الجذر المشترك بين الفريقين، ولعبت حساسية المباراة دورا في عدم التركيز وارتكاب الأخطاء وخاصة من النجمة.
ولم يستثمر النبيه صالح أفضليته النسبية في الشوط الثاني عندما تقدم في النتيجة 17-13 ليأخذ المباراة إلى شوط رابع، لتضع كرة محمد جاسم الطائشة نهاية للشوط والمباراة لصالح النجمة.
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