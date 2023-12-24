النجمة يهزم النبيه صالح ((بطلعة الروح))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬وجاء‭ ‬‮«‬بطلعة‭ ‬الروح‮»‬‭ ‬وبثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬26‭-‬23،‭ ‬29‭-‬27،‭ ‬39‭-‬37،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وأداره‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ (‬1‭) ‬و‭(‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاطه‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين،‭ ‬ويتساوى‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح،‭ ‬ويترك‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬ومتذبذبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حبسا‭ ‬فيه‭ ‬الأنفاس‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الثالث،‭ ‬وكان‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬هو‭ ‬الجذر‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ولعبت‭ ‬حساسية‭ ‬المباراة‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬وارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬النجمة‭.‬

ولم‭ ‬يستثمر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أفضليته‭ ‬النسبية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬17‭-‬13‭ ‬ليأخذ‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬رابع،‭ ‬لتضع‭ ‬كرة‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الطائشة‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭.‬