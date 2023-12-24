في انطلاق الجولة التاسعة من دوري زينالمحرق والاتحاد.. كابوس السقوط والهبوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬منعطفا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬الفريقين‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬وتجنب‭ ‬الخروج‭ ‬وبالتالي‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬يسيران‭ ‬بشكل‭ ‬مطمئن‭ ‬نحو‭ ‬التأهل،‭ ‬غير‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬وخسارة‭ ‬المحرق‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬خلطت‭ ‬الحسابات‭ ‬تماما‭ ‬وجعلت‭ ‬الفريقين‭ ‬يدخلان‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يستشعر‭ ‬الخطر‭ ‬الآن‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تجاوزه‭.‬





ويدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬والأهلي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والنويدرات‭.‬

وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهات‭ ‬الفريقين‭ ‬القادمة‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تتبقى‭ ‬له‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة،‭ ‬بينما‭ ‬تتبقى‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬والمنامة‭.‬

وكانت‭ ‬خسارة‭ ‬المحرق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬مفاجئة‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستويات‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الخارجي‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بقدرات‭ ‬لاعبيه‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬يريد،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭ ‬والمحرق‭ ‬تنتظره‭ ‬مباراتان‭ ‬صعبتان‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬والحالة‭ ‬منافسان‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬بهما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬سماهيج‭ ‬سهلة‭ ‬تماما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يدرك‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬المتبقية‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬والنويدرات‭ ‬والمنامة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬ويعد‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬إمكانيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬والمحترفين‭ ‬الأجانب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬واستمر‭ ‬السجال‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬فاصلة‭ ‬تمكن‭ ‬فيها‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬وبلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬اليوم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتنافسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬وكوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬النجوم‭.‬

وتبدو‭ ‬الحظوظ‭ ‬متكافئة‭ ‬والمستويات‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا،‭ ‬ويتفوق‭ ‬المحرق‭ ‬بخبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المحليين‭ ‬والمحترفين،‭ ‬ويمتلك‭ ‬كل‭ ‬الحلول،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يعول‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والسرعة،‭ ‬ويضع‭ ‬ثقله‭ ‬في‭ ‬محترفيه‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يبدو‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬قلقا‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ايرلي‭ ‬الذي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يتنرفز‭ ‬ويرتكب‭ ‬الأخطاء‭ ‬ويخرج‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬وتصدر‭ ‬بحقه‭ ‬العقوبات،‭ ‬لكن‭ ‬مستواه‭ ‬لا‭ ‬غبار‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬الإضافة‭ ‬ويسجل‭ ‬معدلات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬ولدى‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬خيارات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أمثال‭ ‬محمد‭ ‬غزوان‭ ‬ويونس‭ ‬كويد‭ ‬ومحمد‭ ‬كويد‭ ‬وعلي‭ ‬غدير‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬وعلي‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬ومحمد‭ ‬نبيل‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬فلديه‭ ‬كل‭ ‬الثقة‭ ‬بالفريق‭ ‬رغم‭ ‬السقوط‭ ‬الأخير‭ ‬المفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المحترف‭ ‬الثاني‭ ‬الأمريكي‭ ‬أوستن‭ ‬داي‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ولذلك‭ ‬قد‭ ‬تقتصر‭ ‬مشاركته‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬ويتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تايلور‭ ‬واللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬أمثال‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬وعلي‭ ‬شكرالله‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬وباقر‭ ‬عيسى‭ ‬وعلي‭ ‬ربيعة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬ومشجعي‭ ‬الفريقين،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬الفريقين‭.‬