توَّجهم بن جلال بحضور أعضاء مجلس الإدارةأم الحصم بطلا لمسابقتي فئة الشباب والأشبال لاختراق الضاحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أقيمت يوم السبت الماضي بطولة الأندية لاختراق الضاحية لفئتي الشباب والأشبال بالقرب من مقر الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية بمشاركة خمسة أندية وهم كلا من الشباب، أم الحصم، الأهلي، البسيتين، الحالة.
وأسفرت نتائج مسابقة فئة الأشبال عن فوز أم الحصم بالمركز الأول (11 نقطة)، البسيتين المركز الثاني (35 نقطة)، الأهلي المركز الثالث (54 نقطة)، الشباب رابعا (64 نقطة)، الحالة خامسا (93 نقطة).
وأما بالنسبة إلى النتائج الفردية لفئة الأشبال فقد اكتسح عداؤو نادي أم الحصم المراكز الثلاثة الأولى حيث فاز اللاعب عبدالله حسين عبدالعزيز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 07:24:57 دقيقة، وفاز اللاعب عرفان محمد إسماعيل بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 07:41:63 دقيقة وجاء اللاعب حسن شوقي سلمان ثالثا لينال الميدالية البرونزية بزمن 07:43:21 دقيقة.
وقد أسفرت نتائج مسابقة الشباب عن فوز نادي أم الحصم بالمركز الأول (26 نقطة)، وجاء نادي الشباب ثانيا (26 نقطة)، والأهلي ثالثا (46 نقطة)، والبسيتين رابعا (49 نقطة)، ونادي الحالة خامسا (فردي).
أما النتائج الفردية لسباق الشباب فقد أسفر عن فوز لاعب نادي الشباب عبدالغني محمد حامد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء لاعب نادي البسيتين حامد موسى ثانيا، ولاعب نادي الشباب مهدي حسن جاسم ثالثا.
وأقام اتحاد ألعاب القوى مسابقة لفئتي البراعم والناشئات وفئة العموم (السيدات) لمسافة 2 كيلومتر وكانت النتائج لفئة البراعم كالتالي: فوز لاعبة نادي أم الحصم مريم حسين حبيب بالمركز الأول بزمن 07:50:33 دقيقة، وجاءت لاعبة البسيتين فردوس العربي بالمركز الثاني بزمن 08:47:66 دقيقة، واحرزت لاعبة أم الحصم آيات محمد حسين المركز الثالث بزمن 09:48:51 دقيقة.
وأما بالنسبة إلى نتائج العموم للسيدات فقد سيطرت عداءات نادي الرفاع الشرقي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث ظفرت اللاعبة أولفا كورفات بالمركز الأول بزمن 07:55:05 دقيقة، وأحرزت اللاعبة زهرة محمد علي المركز الثاني 08:00:93 دقيقة، وكسبت اللاعبة نرمينا جافاروفا المركز الثالث بزمن 09:23:03 دقيقة
وبعد نهاية السباقات قام محمد عبداللطيف بن جلال بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
MENAFN24122023000055011008ID1107654102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.