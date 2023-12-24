توَّجهم بن جلال بحضور أعضاء مجلس الإدارةأم الحصم بطلا لمسابقتي فئة الشباب والأشبال لاختراق الضاحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬لاختراق‭ ‬الضاحية‭ ‬لفئتي‭ ‬الشباب‭ ‬والأشبال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬بمشاركة‭ ‬خمسة‭ ‬أندية‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬الأهلي،‭ ‬البسيتين،‭ ‬الحالة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬مسابقة‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬البسيتين‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬35‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬54‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬رابعا‭ (‬64‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الحالة‭ ‬خامسا‭ (‬93‭ ‬نقطة‭).‬

وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬الفردية‭ ‬لفئة‭ ‬الأشبال‭ ‬فقد‭ ‬اكتسح‭ ‬عداؤو‭ ‬نادي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بزمن‭ ‬07‭:‬24‭:‬57‭ ‬دقيقة،‭ ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬عرفان‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬بزمن‭ ‬07‭:‬41‭:‬63‭ ‬دقيقة‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬شوقي‭ ‬سلمان‭ ‬ثالثا‭ ‬لينال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بزمن‭ ‬07‭:‬43‭:‬21‭ ‬دقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬نادي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ (‬26‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬ثانيا‭ (‬26‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬ثالثا‭ (‬46‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والبسيتين‭ ‬رابعا‭ (‬49‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ونادي‭ ‬الحالة‭ ‬خامسا‭ (‬فردي‭).‬

أما‭ ‬النتائج‭ ‬الفردية‭ ‬لسباق‭ ‬الشباب‭ ‬فقد‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬عبدالغني‭ ‬محمد‭ ‬حامد‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وجاء‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭ ‬حامد‭ ‬موسى‭ ‬ثانيا،‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬ثالثا‭.‬

وأقام‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬مسابقة‭ ‬لفئتي‭ ‬البراعم‭ ‬والناشئات‭ ‬وفئة‭ ‬العموم‭ (‬السيدات‭) ‬لمسافة‭ ‬2‭ ‬كيلومتر‭ ‬وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬لفئة‭ ‬البراعم‭ ‬كالتالي‭: ‬فوز‭ ‬لاعبة‭ ‬نادي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬حبيب‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬07:50:33‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاءت‭ ‬لاعبة‭ ‬البسيتين‭ ‬فردوس‭ ‬العربي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬08:47:66‭ ‬دقيقة،‭ ‬واحرزت‭ ‬لاعبة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬آيات‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬09‭:‬48‭:‬51‭ ‬دقيقة‭.‬

وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬العموم‭ ‬للسيدات‭ ‬فقد‭ ‬سيطرت‭ ‬عداءات‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ظفرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أولفا‭ ‬كورفات‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬07‭:‬55‭:‬05‭ ‬دقيقة،‭ ‬وأحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬زهرة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬08‭:‬00‭:‬93‭ ‬دقيقة،‭ ‬وكسبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نرمينا‭ ‬جافاروفا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬09‭:‬23‭:‬03‭ ‬دقيقة

وبعد‭ ‬نهاية‭ ‬السباقات‭ ‬قام‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بتتويج‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬