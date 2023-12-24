المنامة يواصل الصحوة ويجتاز الحدفوز قاتل للمحرق على النجمة بدوري ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزاً‭ ‬قاتلاً‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ (‬2/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬المحرق‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق‭ ‬بالدقيقة‭ (‬11‭) ‬وأحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬95‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬النجمة‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بالدقيقة‭ (‬14‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬المحرق‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬ويقتحم‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬النجمة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والثانية‭ ‬لمدربه‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬وابتعد‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬المنافسة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬صحوته‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬وحقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/2‭). ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المنامة‭ ‬توباريس‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬9‭ ‬و19‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬المدرب‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬فيما‭ ‬الحد‭ ‬مُني‭ ‬بالخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والأولى‭ ‬لمدربه‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬