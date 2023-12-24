المنامة يواصل الصحوة ويجتاز الحدفوز قاتل للمحرق على النجمة بدوري ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق فوزاً قاتلاً على نظيره النجمة بعدما أحرز اللاعب أحمد الشروقي هدف التقدم (2/1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وأحرز هدفي المحرق سفيان مهروق بالدقيقة (11) وأحمد الشروقي بالدقيقة (95)، فيما سجل هدف النجمة دا كوستا من ركلة جزاء بالدقيقة (14)، وبذلك حقق المحرق بقيادة مدربه محمد الشملان انتصاره الرابع ليرفع رصيده إلى (16 نقطة) ويقتحم دائرة المنافسة على المراكز الأولى، فيما النجمة تلقى الخسارة الرابعة في المسابقة والثانية لمدربه أحمد عيسى ليتجمد رصيده عند (12 نقطة) وابتعد عن مراكز المنافسة.
وفي المباراة الثانية واصل فريق المنامة صحوته في دورينا وحقق انتصاره الرابع وهذه المرة على حساب الحد بنتيجة (0/2). وسجل هدفي المنامة توباريس بالدقيقتين (9 و19)، وبذلك حقق المدرب عادل النعيمي انتصاره الثاني على التوالي مع المنامة ليرفع رصيده إلى (14 نقطة) فيما الحد مُني بالخسارة السادسة في المسابقة والأولى لمدربه محمد عدنان ليتجمد رصيده عند (8 نقاط).
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