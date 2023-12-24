الشباب يواجه الأهلي والرفاع يلتقي البسيتينأيــن سـتتجه صـدارة دوري ناصـر بن حمـد؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختتم اليوم (الاثنين) منافسات الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، الشباب والأهلي على استاد البحرين الوطني، الرفاع والبسيتين على استاد نادي المحرق.
الشباب والأهلي
مباراة متوقع الإثارة والندية بين الشباب الساعي إلى تعويض خسارته في مباراته السابقة أمام الرفاع، وبين الأهلي الباحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب، حيث يمتلك الشباب في رصيده (8 نقاط) والأهلي (17 نقطة).
كما ذكرنا أن الشباب خسر مواجهة أمام الرفاع (1/3) وظهر بصورة فنية متأرجحة واهتزت شباكه بهدفين في الشوط الأول وهدفا آخر مطلع الشوط الثاني، ليتمكن بعدها من تسجيل هدفه الأول مع أفضلية له إلا أنها لم تترجم إلى أهداف أخرى. الشباب في اختبار آخر اليوم لإثبات نفسه ومكانته وخصوصًا أنه يتمتع بعناصر جيدة في صفوفه على الصعيد المحلي والأجنبي، ويحتاج دون شك للتوازن في أدائه والتركيز التام والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي تطيح به كما يحدث ذلك مراراً وتكراراً، حتى يحقق النتيجة الإيجابية. وفي المقابل الأهلي الذي كسب مواجهة القمة أمام الرفاع (2/1)، يأمل باستغلال التفوق الفني الحاصل لديه خلال الجولات الماضية والتي أثمرت عن نتائج مميزة وصعوده لمصاف فرق المقدمة تدريجيًا، وتعتبر مباراة اليوم هي اختبار آخر لتأكيد جدارته وأحقيته بالاستمرار فيما وصل إليه الآن من المنافسة على صدارة الترتيب والحفاظ عليها بعدما انقض الخالدية عليها والرفاع يتربص بها، حيث ينقص الفريق التركيز في الجانب الهجومي بصورة كبيرة وترجمة الفرص إلى أهداف التي تعطيه الأفضلية لحسم الأمور لصالحه بشكل أفضل وأقوى.
الشباب يعول على نجومية محترفه الهداف كارلوس ألبيرتو، سيد جواد حيدر، فيصل بودهوم، أليسون روميو، جيمز أولفادي، حسن سمير، سالم حسين، حنان عبدالوهاب وعلي محمد رضا، وفي المقابل الأهلي يعتمد على تحركات لاعبيه ماتشادو، جيفا سانتوس، جمال راشد، غوستافو كابرال، حسن مدن، عباس العصفور وعبدالله الحشاش.
الرفاع والبسيتين
يدخل فريق الرفاع هذه المباراة محققا انتصارًا كبيرًا وثمينًا على الشباب في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، فيما البسيتين حقق نتيجة التعادل مع الحد بالجولة الماضية (2/2)، ويمتلك الرفاع (16 نقطة) مع امتلاكه مباراة مؤجلة أخرى أمام سترة، فيما البسيتين لديه (7 نقاط).
الرفاع بقيادة مدربه هشام الماحوزي تصب كفة الانتصار لصالحه عطفًا على العناصر المميزة الدولية والأجنبية لديه بالإضافة للخبرة الميدانية وهذا على الورق طبعًا، حيث نتيجة الفوز لا تتحقق إلا بالعطاء والتفوق على المنافس بالأهداف، والمنافس فريق البسيتين وعلى رغم احتلاله المركز الأخير إلا أنه بدأ في الأسابيع الماضية من تقديم المستويات الجيدة واقتناص النقاط بالفوز والتعادل، وهذا يعني أن الفريق سيكون حاضرًا لمواجهة اليوم لتحقيق مبتغاه.
الرفاع دون شك سيسعى لكسب النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة (19) التي قد تجعله متصدرًا بحسب نتيجة الأهلي والشباب، أو تبقيه في المركز الثاني المنافس، والبسيتين يطمح لتحقيق المفاجأة إما بالانتصار الذي قد يبعده عن ذيل الترتيب أو التعادل الذي يعتبر جيدًا أمام الرفاع.
الرفاع لديه مجموعة واسعة من اللاعبين المميزين وصانعيّ الفارق مثل علي حسن سعيد الذي بدأ يهز الشباك حينما يتواجد بأرضية الميدان، وبجانبه الهداف كميل الأسود، سيد هاشم عيسى، عبدالعزيز خالد، مجدي عطار، فينيسيوس وجويل فينيسيوس، والبسيتين يعتمد على تحركات روبينسون دا سيلفا، علي بسام، أليسون ديوب، المهدي أودادس، حسين مهدي، ممادو وعيسى جهاد.
مواجهتان مرتقبتان في استاد البحرين الوطني واستاد نادي المحرق، ستحدد اتجاه صدارة دوري ناصر بن حمد في هذه الجولة في ظل وجود ثلاث فرق تتنافس عليها (الخالدية، الأهلي، الرفاع).
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