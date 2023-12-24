الشباب يواجه الأهلي والرفاع يلتقي البسيتينأيــن سـتتجه صـدارة دوري ناصـر بن حمـد؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الشباب‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الرفاع‭ ‬والبسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

الشباب‭ ‬والأهلي

مباراة‭ ‬متوقع‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبين‭ ‬الأهلي‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬والأهلي‭ (‬17‭ ‬نقطة‭).‬

كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬خسر‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ (‬1/3‭) ‬وظهر‭ ‬بصورة‭ ‬فنية‭ ‬متأرجحة‭ ‬واهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وهدفا‭ ‬آخر‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليتمكن‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬له‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تترجم‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭. ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬آخر‭ ‬اليوم‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه‭ ‬ومكانته‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بعناصر‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي،‭ ‬ويحتاج‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬للتوازن‭ ‬في‭ ‬أدائه‭ ‬والتركيز‭ ‬التام‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬تطيح‭ ‬به‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً،‭ ‬حتى‭ ‬يحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ (‬2/1‭)‬،‭ ‬يأمل‭ ‬باستغلال‭ ‬التفوق‭ ‬الفني‭ ‬الحاصل‭ ‬لديه‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬وصعوده‭ ‬لمصاف‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬اختبار‭ ‬آخر‭ ‬لتأكيد‭ ‬جدارته‭ ‬وأحقيته‭ ‬بالاستمرار‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬بعدما‭ ‬انقض‭ ‬الخالدية‭ ‬عليها‭ ‬والرفاع‭ ‬يتربص‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬ينقص‭ ‬الفريق‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬وترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬التي‭ ‬تعطيه‭ ‬الأفضلية‭ ‬لحسم‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭.‬

الشباب‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬محترفه‭ ‬الهداف‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبيرتو،‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر،‭ ‬فيصل‭ ‬بودهوم،‭ ‬أليسون‭ ‬روميو،‭ ‬جيمز‭ ‬أولفادي،‭ ‬حسن‭ ‬سمير،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬رضا،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الأهلي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬لاعبيه‭ ‬ماتشادو،‭ ‬جيفا‭ ‬سانتوس،‭ ‬جمال‭ ‬راشد،‭ ‬غوستافو‭ ‬كابرال،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭.‬

الرفاع‭ ‬والبسيتين

يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬محققا‭ ‬انتصارًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وثمينًا‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فيما‭ ‬البسيتين‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الرفاع‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬سترة،‭ ‬فيما‭ ‬البسيتين‭ ‬لديه‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬تصب‭ ‬كفة‭ ‬الانتصار‭ ‬لصالحه‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة‭ ‬الدولية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لديه‭ ‬بالإضافة‭ ‬للخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬وهذا‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬طبعًا،‭ ‬حيث‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬لا‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بالعطاء‭ ‬والتفوق‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬بالأهداف،‭ ‬والمنافس‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬واقتناص‭ ‬النقاط‭ ‬بالفوز‭ ‬والتعادل،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيكون‭ ‬حاضرًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبتغاه‭.‬

الرفاع‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سيسعى‭ ‬لكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ (‬19‭) ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تجعله‭ ‬متصدرًا‭ ‬بحسب‭ ‬نتيجة‭ ‬الأهلي‭ ‬والشباب،‭ ‬أو‭ ‬تبقيه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المنافس،‭ ‬والبسيتين‭ ‬يطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬إما‭ ‬بالانتصار‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يبعده‭ ‬عن‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬أو‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬جيدًا‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭.‬

الرفاع‭ ‬لديه‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬وصانعيّ‭ ‬الفارق‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬حينما‭ ‬يتواجد‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان،‭ ‬وبجانبه‭ ‬الهداف‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬مجدي‭ ‬عطار،‭ ‬فينيسيوس‭ ‬وجويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬والبسيتين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬روبينسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬علي‭ ‬بسام،‭ ‬أليسون‭ ‬ديوب،‭ ‬المهدي‭ ‬أودادس،‭ ‬حسين‭ ‬مهدي،‭ ‬ممادو‭ ‬وعيسى‭ ‬جهاد‭.‬

مواجهتان‭ ‬مرتقبتان‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬واستاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬ستحدد‭ ‬اتجاه‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬ثلاث‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬عليها‭ (‬الخالدية،‭ ‬الأهلي،‭ ‬الرفاع‭).‬