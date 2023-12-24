الأهلي للدفاع عن لقبه.. وبيراميدز لفكّ عقدة النهائيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنطلق‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصرية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬الجديدة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬هي‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وسيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬وبيراميدز‭ ‬ومودرن‭ ‬فيوتشر،‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬إقامة‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭.‬

ويلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الاماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬بيراميدز‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه‭.‬

وكان‭ ‬فيوتشر‭ ‬حلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الزمالك‭ ‬المستبعد‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬خليفة‭ ‬معاقبته‭ ‬لانسحابه‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭. ‬وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬جوائز‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬والوصيف‭ ‬على‭ ‬125‭ ‬ألفا،‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬75‭ ‬ألفا‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألفا‭.‬

الأهلي‭ ‬القياسي

ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬من‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬4-2‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية‭. ‬فاز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬باللقب‭ ‬بإسقاطه‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭. ‬ويحمل‭ ‬الأهلي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ (‬13‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بيراميدز‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭.‬

قال‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬الرسمية‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬نعاني‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات،‭ ‬والجهد‭ ‬المبذول‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ليس‭ ‬محض‭ ‬صدفة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مختلف،‭ ‬والبداية‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭ ‬جداً‭ ‬ونعاني‭ ‬من‭ ‬توالي‭ ‬المباريات‭ ‬وكثرة‭ ‬السفر،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستعداد‭ ‬ولم‭ ‬نستطع‭ ‬بناء‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وأشار‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬مشوار‭ ‬طويل‭ ‬وأهداف‭ ‬أخرى‭ ‬نسعى‭ ‬لتحقيقها‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ (‬25‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬لدينا‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬وسنركز‭ ‬للفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬والتونسي‭ ‬محمد‭ ‬الضاوي‭ ‬‮«‬كريستو‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬كولر‭ ‬حيث‭ ‬يخضع‭ ‬الثنائي‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬بعدما‭ ‬غابا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬المدرب‭ ‬لمنح‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنتوني‭ ‬موديست‭ ‬الفرصة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لتحديد‭ ‬مصيره‭ ‬سواء‭ ‬بالإبقاء‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬خدمات‭ ‬هدافه‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬القندوسي‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬الاهلي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬شفائه‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭.‬

ويعوّل‭ ‬أيمن‭ ‬الرمادي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لسيراميكا‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأجانب،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬النيجيري‭ ‬صديق‭ ‬أوجولا‭ ‬ومواطنه‭ ‬جون‭ ‬إيبوكا‭.‬

عقدة‭ ‬النهائيات

ويسعى‭ ‬بيراميدز‭ ‬لفكّ‭ ‬عقدة‭ ‬النهائيات‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬وبلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتحقيق‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭. ‬وكان‭ ‬بيراميدز‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬الكونفيدرالية‭ ‬أمام‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ونهائي‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬أمام‭ ‬الزمالك‭ ‬0‭-‬3‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وتكرر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬ليعود‭ ‬الأخير‭ ‬ويتغلب‭ ‬عليه‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭.‬

وبات‭ ‬بيراميدز‭ ‬مهددا‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ماميلودي‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬يتذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

حفّز‭ ‬الإماراتي‭ ‬سالم‭ ‬الشامسي‭ ‬مالك‭ ‬بيراميدز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬لاعبيه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ناديكم‭ ‬ولد‭ ‬عملاقا،‭ ‬ونحن‭ ‬نتابع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وسعداء‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬صفوة‭ ‬وكبار‭ ‬أندية‭ ‬مصر‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والأندية‭ ‬العربية،‭ ‬وحان‭ ‬وقت‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وتأكدت‭ ‬جاهزية‭ ‬مدافعه‭ ‬الأيمن‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬الشيبي‭ ‬لخوض‭ ‬لقاء‭ ‬فيوتشر‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬فيما‭ ‬يفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬جهود‭ ‬حارسه‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬ومهاجمه‭ ‬إبراهيم‭ ‬عادل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬ناجي‭ ‬‮«‬جدو‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬بيراميدز‭: ‬‮«‬البداية‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬حالات‭ ‬التركيز،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬جدو‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للاعبين‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬وانهم‭ ‬تعاهدوا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حصل‭ ‬فيوتشر‭ ‬على‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬قوية‭ ‬باستعادة‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬الأيسر‭ ‬الكاميروني‭ ‬جوناثان‭ ‬نجويم‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬إثر‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الأمامية،‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬أيمن‭ ‬منصور‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬فيوتشر‭: ‬‮«‬نملك‭ ‬طموحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬السوبر‭. ‬لدينا‭ ‬قائمة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬تامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬







