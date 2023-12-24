أبوظبي تستضيف ((كأس السوبر المصري)) اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭

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( ‬وام‭):

‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ولمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬في‭ ‬حلته‭ ‬الجديدة‭ ‬4‭ ‬فرق،‭ ‬هي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وبيراميدز،‭ ‬وفيوتشر،‭ ‬وسيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬فريقين‭ ‬فقط‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬والاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬فيها‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬الجزيرة،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬سابقة‭.‬

وشهدت‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬فوز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الزمالك‭ ‬بتتيجة‭ ‬3‭ / ‬2‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وتوج‭ ‬بها‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬العين،‭ ‬فيما‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وتوج‭ ‬بها‭ ‬الزمالك‭ ‬أيضا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي،‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬البورسعيدي‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬الزمالك‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬4‭-‬3،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬2021،‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الزمالك‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭ ‬1-0‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط،‭ ‬ويلتقي‭ ‬بيراميدز‭ ‬مع‭ ‬فيوتشر‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬أبوظبي،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬الأهلي‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬الخاسران‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬السوبر‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬والخامس‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتوج‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬بالنسخة‭ ‬الحالية‭ ‬باللقب،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬لحسم‭ ‬لقب‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

وأتمت‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬المشاركة‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الأهلي‭ ‬آخر‭ ‬القادمين‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية،‭ ‬وتتويجه‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أوراوا‭ ‬ريدز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭.‬