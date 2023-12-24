حكام السوبر المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس الأحد، أن لجنة الحكام اختارت محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد «فار» ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ«فار» الاحتياطي هاني عبدالفتاح.
كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ فار الاحتياطي وائل شعبان.
ومن المقرر أن يلتقي الفائزان باللقاءين في المباراة النهائية التي تقام يوم الخميس القادم.
يذكر أن السوبر المصري يقام هذا الموسم في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى.
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