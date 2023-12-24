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حكام السوبر المصري

12/24/2023 8:05:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قائمتي‭ ‬حكام‭ ‬مواجهتي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوبترا،‭ ‬وفيوتشر‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز،‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭.‬

وذكر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المصري‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬فيسبوك‭) ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬اختارت‭ ‬محمد‭ ‬معروف‭ ‬لإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬وسيراميكا‭ ‬كليوبترا،‭ ‬ويعاونه‭ ‬المساعدان‭ ‬سامي‭ ‬هلهل‭ ‬وسمير‭ ‬جمال،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمود‭ ‬البنا،‭ ‬بينما‭ ‬سيتواجد‭ ‬طارق‭ ‬مجدي‭ ‬كحكم‭ ‬فيديو‭ ‬مساعد‭ ‬‮«‬فار‮»‬‭ ‬ويعاونه‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬الرجال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حكم‭ ‬الـ«فار‮»‬‭ ‬الاحتياطي‭ ‬هاني‭ ‬عبدالفتاح‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬أمين‭ ‬عمر‭ ‬لإدارة‭ ‬مباراة‭ ‬فيوتشر‭ ‬وبيراميدز،‭ ‬ويعاونه‭ ‬المساعدان‭ ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ويوسف‭ ‬البساطي،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬بينما‭ ‬سيتواجد‭ ‬محمود‭ ‬عاشور‭ ‬كحكم‭ ‬فيديو‭ ‬مساعد‭ ‬ويعاونه‭ ‬أحمد‭ ‬حسام‭ ‬طه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حكم‭ ‬الـ‭ ‬فار‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وائل‭ ‬شعبان‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الفائزان‭ ‬باللقاءين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بمشاركة‭ ‬4‭ ‬أندية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬



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