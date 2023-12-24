كأس العالم للأندية 2023م تحقق أرقاما استثنائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬واس‭): ‬حققت‭ ‬النسخة‭ ‬الـ20‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ - ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬أرقامًا‭ ‬استثنائية،‭ ‬وسط‭ ‬منافسات‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬السبعة‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأجواء‭ ‬جماهيرية‭ ‬رائعة‭ ‬حضرت‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬لتستمتع‭ ‬بأجواء‭ ‬المونديال‭.‬

وتمكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬سجل‭ ‬الأبطال‭ ‬الذهبيين‭ ‬للبطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬لقبه‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بنظامها‭ ‬الحالي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتغير‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬الفرنسي‮»‬‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬وتمكن‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ألفاريز‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أسرع‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدفه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬فلومنينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬وبات‭ ‬مدرب‭ ‬السيتي‭ ‬‮«‬الإسباني‮»‬‭ ‬غوارديولا‭ ‬أكثر‭ ‬المدربين‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للقب‭ ‬بـ4‭ ‬ألقاب،‭ ‬فيما‭ ‬توج‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬أيضًا‭ ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬فلومنينسي‭ ‬‮«‬فيليبو‭ ‬ميلو‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ (‬من‭ ‬غير‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭)‬،‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعمر‭ ‬يناهز‭ ‬الـ‭(‬40‭) ‬عامًا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عددٍ‭ ‬آخر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬تميز‭ ‬النسخة‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الافتتاح،‭ ‬حين‭ ‬حطم‭ ‬حضور‭ ‬مواجهة‭ ‬الافتتاح‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬كل‭ ‬أرقام‭ ‬النسخ‭ ‬الـ‭(‬19‭) ‬الماضية،‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬50‭) ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬إشادات‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو،‭ ‬ومختلف‭ ‬الشخصيات‭ ‬والقيادات‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬مختلف‭ ‬مواجهات‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬النهائي‭ ‬حضورًا‭ ‬رائعًا‭ ‬لجماهير‭ ‬حطت‭ ‬رحالها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القارات،‭ ‬لمساندة‭ ‬فرقها‭ ‬المفضلة‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬أو‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬المونديالية‭ ‬التي‭ ‬تزينت‭ ‬بها‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭.‬

وتزينت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بختم‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬جوازات‭ ‬المسافرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ممثلة‭ ‬بالمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجوازات‭.‬

وتضمنت‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬إقامة‭ ‬مناطق‭ ‬المشجعين،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬كانت‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬فيها،‭ ‬استمتع‭ ‬بمختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقامة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬سواء‭ ‬المنطقتان‭ ‬الحاضرتان‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬أو‭ ‬غيرهما‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬حيث‭ ‬عاشت‭ ‬الجماهير‭ ‬أجواء‭ ‬استثنائية‭ ‬بذكريات‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬التغطيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬لهذا‭ ‬المونديال‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬الإعلامي‭ (‬500‭) ‬إعلامي‭ ‬وإعلامية،‭ ‬مثلوا‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وقدموا‭ ‬تغطيات‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬والأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل،‭ ‬وسط‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬وأفضل‭ ‬التنظيمات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬التي‭ ‬سهلت‭ ‬من‭ ‬مهمتهم‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬



