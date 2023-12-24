انطلاق جولة كأس آسيا بالإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬وام‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين،‭ ‬إقامة‭ ‬جولة‭ ‬احتفالية‭ ‬للكأس‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬المنظمة،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وستقام‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬ريم‭ ‬مول‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬والقرية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتتيح‭ ‬للجماهير‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬كأس‭ ‬البطولة،‭ ‬ومع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬سبوق‮»‬،‭ ‬التعويذة‭ ‬الرسمية‭ ‬للنسخة‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬ويتنافس‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬ملاعب‭.‬















