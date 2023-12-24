وفد من لجنة كأس آسيا 2023 يختتم زيارة للسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): اختتم وفد من اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 بقطر زيارة للمملكة العربية السعودية، في إطار جولة للتعريف بالاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية المرتقبة مع بقاء أقل من شهر على انطلاقها.
وشارك في الزيارة ممثلاً عن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة كل من جاسم عبدالعزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، وحسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال
والتسويق في
اللجنة
المحلية
المنظمة لكأس آسيا والشيخ حمد بن عبدالعزيز آل ثاني مدير الإعلام
المحلي والإقليمي
باللجنة
المحلية
المنظمة لكأس آسيا.
وتضمن برنامج الوفد جلسة حوار ومقابلات تلفزيونية ولقاءات مع الجهات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام ومع أبرز المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، للتعريف بآخر التطورات والخطط المتعلقة بالإعلاميين وإصدار التصاريح، وإلقاء الضوء على المعلومات المتعلقة بالتذاكر والجماهير السعودية. وجاءت الزيارة ضمن الجهود المتواصلة للجنة المحلية المنظمة، لتقديم صورة شاملة عن استعدادات قطر لتحقيق استضافة لا مثيل لها للحدث الرياضي المرتقب.
يشار إلى اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أعلنت مؤخراً عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023. وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا 2023 في أماكن مختارة في قطر والسعودية ودولة الإمارات، لإتاحة الفرصة للجماهير لمعرفة المزيد عن البطولة، والتقاط الصور التذكارية مع الكأس، ومع أفراد عائلة سبوق، التعويذة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة من البطولة، كما تشمل الجولة تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار البطولة. وتجري الفعاليات في قطر في سيتي سنتر الدوحة وفي قطر مول، وفي السعودية في بوليفارد رياض سيتي والظهران مول، وفي دولة الإمارات في القرية العالمية في دبي إضافة إلى الريم مول في أبوظبي.
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في تنظيم المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة مرتين من قبل، في عامي 1988 و2011.
وتنطلق البطولة في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024 وستشهد 51 مباراة تقام في تسعة استادات مشيّدة وفق أحدث المواصفات العالمية.
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