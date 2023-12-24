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وفد من لجنة كأس آسيا 2023 يختتم زيارة للسعودية

12/24/2023 8:05:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اختتم‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬بقطر‭ ‬زيارة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬للتعريف‭ ‬بالاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬انطلاقها‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جاسم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجاسم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وحسن‭ ‬ربيعة‭ ‬الكواري‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال
والتسويق‭ ‬في‮
‬اللجنة
المحلية
المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬والشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام
المحلي‭ ‬والإقليمي‮
‬باللجنة
المحلية‮
‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭.‬

وتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الوفد‭ ‬جلسة‭ ‬حوار‭ ‬ومقابلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ولقاءات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومع‭ ‬أبرز‭ ‬المؤثرين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬للتعريف‭ ‬بآخر‭ ‬التطورات‭ ‬والخطط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإعلاميين‭ ‬وإصدار‭ ‬التصاريح،‭ ‬وإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتذاكر‭ ‬والجماهير‭ ‬السعودية‭. ‬وجاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬للجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة،‭ ‬لتقديم‭ ‬صورة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬قطر‭ ‬لتحقيق‭ ‬استضافة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المرتقب‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخراً‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬جولة‭ ‬احتفالية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والمنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬فعاليات‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختارة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجماهير‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬البطولة،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬الكأس،‭ ‬ومع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬سبوق،‭ ‬التعويذة‭ ‬الرسمية‭ ‬للنسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الجولة‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بتذكارات‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬البطولة‭. ‬وتجري‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬الدوحة‭ ‬وفي‭ ‬قطر‭ ‬مول،‭ ‬وفي‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بوليفارد‭ ‬رياض‭ ‬سيتي‭ ‬والظهران‭ ‬مول،‭ ‬وفي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الريم‭ ‬مول‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

وتستعد‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬لتحقق‭ ‬بذلك‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجان‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬استضافة‭ ‬ناجحة‭ ‬للبطولة‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1988‭ ‬و2011‭.‬

وتنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬وتتواصل‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬وستشهد‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭ ‬مشيّدة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭.‬

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