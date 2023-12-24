((سباعية)) الهلال تكرسه زعيمًا ((لن يستعصي اللقب عليه))!

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): أسبوعًا بعد آخر، يأبى الهلال إلاّ أنّ يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي لكرة القدم، باسطاً هيمنته التي ترجمها باكتساحه لضيفه أبها بسباعية نظيفة، حيث يبدو أن اللقب لن يستعصي على فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس رغم العدد الكبير من المباريات المتبقية إياباً.
وبقي الزعيم في الصدارة برصيد 50 نقطة من أصل 54 ممكنة محققاً 16 فوزاً وتعادلين في 18 مباراة، فيما واصل النصر ملاحقته، متجاوزًا الاتفاق، ومقلصًا الفارق إلى عشر نقاط، مع مباراة أقل تجمعه مع الاتحاد الذي أخفق في مصالحه جماهيره، متلقياً خسارة قاسية أمام الرائد، ومعمقاً جراح خروجه باكرًا من مونديال الأندية أمام الأهلي المصري.
جيزوس متخوف.. في ليلة تألق سافيتش
وقبل جولة واحدة من التوقف الطويل بسبب انطلاق كأس آسيا مطلع العام المقبل، تخوف مدرب الهلال جيزوس من الأثر السلبي لفترة التوقف المقبلة «قد تكون سلبية لنا كوننا نسير بإيقاع عالٍ، لكننا سنتعامل معها بالإعداد الجيد».
وسجل الهلال رقماً قياسياً جديداً، حاصداً الانتصار التاسع عشر تواليًا بعدما عادل الفريق تحت قيادة جيزوس الرقم المُسجل للمدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو مع فريق النصر في موسم 2013-2014.
وفيما واصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (16) مزاحمته للبرتغالي كريستيانو رونالدو (17) على صدارة الهدافين، احتل مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش صدارة المشهد أمام أبها بتوقيعه على الثلاثية الأولى في تاريخه، قائلاً: «اللاعبون قدّموا مباراة كبيرة، وحققنا فوزًا مهمًا ولا سيما أنه تبقى مباراة قبل فترة التوقف».
وعن الهاتريك الذي سجله، قال سافيتش إنه كبقية اللاعبين يسعى لتطبيق تعليمات المدرب «يطلب منا دائمًا اللعب بشكل هجومي، وهو ما ساهم في تحقيق الانتصارات بنتائج كبيرة في بعض المباريات».
وأعرب جيزوس عن سعادته بتألق سافيتش وقال: «لقد هنأناه بأول ثلاثية في مسيرته. أي مدرب يرغب في الحصول على لاعب مثل سافيتش. يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، هو لاعب جيد جدًا وذكي».
وأضاف: «لديّ ثقة في نفسي وفي اللاعبين الذين أملكهم، لذلك كنت أعلم أن توهج الفريق، مقابل ما كان عليه في بداية الدوري، كان مسألة وقت».
لكن الهلال سيفتقد، بحسب صحيفة الرياضية المحلية، حارسه محمد العويس مدة شهرين، بعدما أوصى طبيبه ببرنامج تأهيلي يتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع بعد الجراحة التي أجراها في ظهره.
النصر يواصل الضغط.. ورونالدو التألق
وقبل ثلاثة أيام من حلوله ضيفاً على الاتحاد في مباراة مؤجلة، ثأر النصر من ضيفه الاتفاق، بعد خسارته ذهابًا، محققًا فوزًا صريحًا في مباراة قال مدربه البرتغالي لويس كاسترو إن فريقه تحكم بها بالكامل «حققنا الهدف الذي نريده، ونريد الاستمرار بالعمل، فلدينا مباراة صعبة بعد 3 أيام».
واستمرت معاناة الاتفاق الذي يضم في صفوفه نجمي ليفربول السابقين الانجليزي جوردان هندرسون والهولندي جورجينيو فينالدوم، إذ فشل في تحقيق أي فوز في آخر 7 مباريات في الدوري.
عقب المباراة قال مدرب الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد: «رسالتي واضحة، لا بدّ أن يكون هناك تغيير، ولا بد أن ندخل السوق بشكل قوي».
بثلاثية، حملت بصمة رونالدو بهدف وتمريرة حاسمة، لم يجد «العالمي» صعوبة في تجاوز فارس الدهناء، الأمر الذي دفع كاسترو إلى الإشادة مجدداً بنجمه البرتغالي: «كريستيانو لاعب مميز، ودائما لديه تأثير، والنصر لا يختلف عن الفرق الأخرى التي لعب بها».
وأضاف: «لو سجل رونالدو هدفًا آخر سيصبح أكثر المسجلين عام 2023 وهذا أمر مميز ومثير للاعب بهذا العمر».
«يايسله ينفي رحيل فيرمينو»
وعلى الرغم من عدم اعتماده على نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو كأساسي، واصل الأهلي ضغطه على النصر إذ لم يجد صعوبة في تجاوز الحزم برباعية جديدة، عمّق بها جراح مضيفه متذيل الترتيب.
لكن مشاركة نجم ليفربول السابق المحدودة ليست مؤشرًا لرحيله، بحسب مدربه الألماني ماتياس يايسله، «صحيح أنه لا يمر بأفضل حالاته، لكنه يتدرب جيداً ويملك عقلية مميزة».
وعن تذيّل فريقه الترتيب، أشار مدرب الحزم كارينيو إلى أن «الفريق يحتاج إلى تغييرات ولاعبين جدد يلعبون بروح ويتشربون تكتيك المدرب، وسننتظر قرارات الإدارة في تحديد مستقبل بعض اللاعبين».
«وضع الاتحاد يزداد تعقيدًا»
وبينما كانت جماهير العميد تأمل بمداواة جراح الخروج من مونديال الأندية، تلقى الاتحاد خسارة قاسية أمام الرائد 1-3 الذي حل ضيفًا ثقيلاً في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.
وعلى وقع ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» عن اقتراب رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، بقرار من المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، عنونت لقطة خروج نجم «النمور» الفرنسي كريم بنزيمة مستبدلاً بالبرازيلي إيغور كورنادو في الدقيقة 75، خيبة الاتحاد الذي استقر رصيده عند 28 نقطة مع مباراة أقل.
واعتبر غاياردو أن المباراة مثّلت مشكلة بالنسبة إلى فريقه «واجهنا الكثير من العوائق للدخول بالتشكيل المناسب، إضافة إلى حالة الطرد التي تعرضنا لها (مد الله العليان في الدقيقة 8)، والنقص العددي في خط الدفاع لتعويض حالة الطرد، مما زاد المباراة تعقيداً».
وقبل ساعات فقط من المباراة، كشف الاتحاد عن تعرض قلب دفاعه سويلم المنهالي للإصابة.
وفي نتيجة وصفها مدربه البرازيلي بيريكليس شاموسكا بـ«غير المتوقعة»، تكبّد التعاون خسارة ثقيلة للمرة الأولى على ملعبه بعد 437 يوماً أمام الفتح بثلاثية نظيفة، من دون أن تؤثر على ترتيبه رابعًا في جدول الترتيب.
لكن شاموسكا الذي قال إن مسؤولية الخسارة يتحملها دائمًا المدرب ثم اللاعبون ثم الإدارة، اعتبر أن المباراة شهدت شوطين مختلفين متحدثا عن أخطاء استغلها المنافس.
«لا زيادة في الأجانب»
وعلى مسافة أيام من انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، حسم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الجدل الدائر حول إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مؤكدًا أن «لا زيادة خلال الموسم الجاري الذي سينتهي بنفس العدد الذي بدأ به»، بقيد 8 أجانب في القائمة المحلية.
وعزا المسحل الأمر إلى ضرورة حصول اللاعبين الدوليين على عدد دقائق كاف للعب في أنديتهم «كي يكونوا جاهزين للمشاركة مع المنتخب السعودي».
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