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((سباعية)) الهلال تكرسه زعيمًا ((لن يستعصي اللقب عليه))!

12/24/2023 8:05:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسبوعًا‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬يأبى‭ ‬الهلال‭ ‬إلاّ‭ ‬أنّ‭ ‬يواصل‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬باسطاً‭ ‬هيمنته‭ ‬التي‭ ‬ترجمها‭ ‬باكتساحه‭ ‬لضيفه‭ ‬أبها‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬اللقب‭ ‬لن‭ ‬يستعصي‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬رغم‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬إياباً‭.‬

وبقي‭ ‬الزعيم‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬54‭ ‬ممكنة‭ ‬محققاً‭ ‬16‭ ‬فوزاً‭ ‬وتعادلين‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬النصر‭ ‬ملاحقته،‭ ‬متجاوزًا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومقلصًا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬مصالحه‭ ‬جماهيره،‭ ‬متلقياً‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬الرائد،‭ ‬ومعمقاً‭ ‬جراح‭ ‬خروجه‭ ‬باكرًا‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭.‬


جيزوس‭ ‬متخوف‭.. ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬تألق‭ ‬سافيتش

وقبل‭ ‬جولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬بسبب‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬تخوف‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬جيزوس‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬السلبي‭ ‬لفترة‭ ‬التوقف‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سلبية‭ ‬لنا‭ ‬كوننا‭ ‬نسير‭ ‬بإيقاع‭ ‬عالٍ،‭ ‬لكننا‭ ‬سنتعامل‭ ‬معها‭ ‬بالإعداد‭ ‬الجيد‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬الهلال‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً،‭ ‬حاصداً‭ ‬الانتصار‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬تواليًا‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جيزوس‭ ‬الرقم‭ ‬المُسجل‭ ‬للمدرب‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬دانيال‭ ‬كارينيو‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2013‭-‬2014‭.‬

وفيما‭ ‬واصل‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬16‭) ‬مزاحمته‭ ‬للبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬17‭) ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين،‭ ‬احتل‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬صدارة‭ ‬المشهد‭ ‬أمام‭ ‬أبها‭ ‬بتوقيعه‭ ‬على‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬قدّموا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وحققنا‭ ‬فوزًا‭ ‬مهمًا‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬تبقى‭ ‬مباراة‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الهاتريك‭ ‬الذي‭ ‬سجله،‭ ‬قال‭ ‬سافيتش‭ ‬إنه‭ ‬كبقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬يسعى‭ ‬لتطبيق‭ ‬تعليمات‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬يطلب‭ ‬منا‭ ‬دائمًا‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬هجومي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بنتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬جيزوس‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتألق‭ ‬سافيتش‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬هنأناه‭ ‬بأول‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬مثل‭ ‬سافيتش‭. ‬يمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬مختلفة،‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬جيد‭ ‬جدًا‭ ‬وذكي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لديّ‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬وفي‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أملكهم،‭ ‬لذلك‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬توهج‭ ‬الفريق،‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬كان‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الهلال‭ ‬سيفتقد،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬حارسه‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬مدة‭ ‬شهرين،‭ ‬بعدما‭ ‬أوصى‭ ‬طبيبه‭ ‬ببرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬وعشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬في‭ ‬ظهره‭.‬


النصر‭ ‬يواصل‭ ‬الضغط‭.. ‬ورونالدو‭ ‬التألق

وقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬ثأر‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬ذهابًا،‭ ‬محققًا‭ ‬فوزًا‭ ‬صريحًا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬تحكم‭ ‬بها‭ ‬بالكامل‭ ‬‮«‬حققنا‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬نريده،‭ ‬ونريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالعمل،‭ ‬فلدينا‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

واستمرت‭ ‬معاناة‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬نجمي‭ ‬ليفربول‭ ‬السابقين‭ ‬الانجليزي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬والهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم،‭ ‬إذ‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

عقب‭ ‬المباراة‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭: ‬‮«‬رسالتي‭ ‬واضحة،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تغيير،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‮»‬‭.‬

بثلاثية،‭ ‬حملت‭ ‬بصمة‭ ‬رونالدو‭ ‬بهدف‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬فارس‭ ‬الدهناء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬كاسترو‭ ‬إلى‭ ‬الإشادة‭ ‬مجدداً‭ ‬بنجمه‭ ‬البرتغالي‭: ‬‮«‬كريستيانو‭ ‬لاعب‭ ‬مميز،‭ ‬ودائما‭ ‬لديه‭ ‬تأثير،‭ ‬والنصر‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لو‭ ‬سجل‭ ‬رونالدو‭ ‬هدفًا‭ ‬آخر‭ ‬سيصبح‭ ‬أكثر‭ ‬المسجلين‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مميز‭ ‬ومثير‭ ‬للاعب‭ ‬بهذا‭ ‬العمر‮»‬‭.‬

‮«‬يايسله‭ ‬ينفي‭ ‬رحيل‭ ‬فيرمينو‮»‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ ‬كأساسي،‭ ‬واصل‭ ‬الأهلي‭ ‬ضغطه‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الحزم‭ ‬برباعية‭ ‬جديدة،‭ ‬عمّق‭ ‬بها‭ ‬جراح‭ ‬مضيفه‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭.‬

لكن‭ ‬مشاركة‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬المحدودة‭ ‬ليست‭ ‬مؤشرًا‭ ‬لرحيله،‭ ‬بحسب‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬بأفضل‭ ‬حالاته،‭ ‬لكنه‭ ‬يتدرب‭ ‬جيداً‭ ‬ويملك‭ ‬عقلية‭ ‬مميزة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تذيّل‭ ‬فريقه‭ ‬الترتيب،‭ ‬أشار‭ ‬مدرب‭ ‬الحزم‭ ‬كارينيو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬ولاعبين‭ ‬جدد‭ ‬يلعبون‭ ‬بروح‭ ‬ويتشربون‭ ‬تكتيك‭ ‬المدرب،‭ ‬وسننتظر‭ ‬قرارات‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مستقبل‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬


‮«‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬يزداد‭ ‬تعقيدًا‮»‬

وبينما‭ ‬كانت‭ ‬جماهير‭ ‬العميد‭ ‬تأمل‭ ‬بمداواة‭ ‬جراح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ضيفًا‭ ‬ثقيلاً‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مكة‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عن‭ ‬اقتراب‭ ‬رحيل‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي،‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬عنونت‭ ‬لقطة‭ ‬خروج‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬النمور‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬مستبدلاً‭ ‬بالبرازيلي‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75،‭ ‬خيبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬استقر‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬

واعتبر‭ ‬غاياردو‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬مثّلت‭ ‬مشكلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬واجهنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العوائق‭ ‬للدخول‭ ‬بالتشكيل‭ ‬المناسب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الطرد‭ ‬التي‭ ‬تعرضنا‭ ‬لها‭ (‬مد‭ ‬الله‭ ‬العليان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬8‭)‬،‭ ‬والنقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬لتعويض‭ ‬حالة‭ ‬الطرد،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬المباراة‭ ‬تعقيداً‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬سويلم‭ ‬المنهالي‭ ‬للإصابة‭.‬

وفي‭ ‬نتيجة‭ ‬وصفها‭ ‬مدربه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيريكليس‭ ‬شاموسكا‭ ‬بـ‮«‬غير‭ ‬المتوقعة‮»‬،‭ ‬تكبّد‭ ‬التعاون‭ ‬خسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬بعد‭ ‬437‭ ‬يوماً‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬ترتيبه‭ ‬رابعًا‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭.‬

لكن‭ ‬شاموسكا‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسارة‭ ‬يتحملها‭ ‬دائمًا‭ ‬المدرب‭ ‬ثم‭ ‬اللاعبون‭ ‬ثم‭ ‬الإدارة،‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬شهدت‭ ‬شوطين‭ ‬مختلفين‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬استغلها‭ ‬المنافس‭.‬


‮«‬لا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأجانب‮»‬

وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية،‭ ‬حسم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زيادة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬الذي‭ ‬سينتهي‭ ‬بنفس‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬به‮»‬،‭ ‬بقيد‭ ‬8‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المحلية‭.‬

وعزا‭ ‬المسحل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬دقائق‭ ‬كاف‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬أنديتهم‭ ‬‮«‬كي‭ ‬يكونوا‭ ‬جاهزين‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‮»‬‭.‬

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