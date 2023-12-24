ولفرهامبتون يُعيد تشلسي إلى دوّامة الهزائم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعاد‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬دوامة‭ ‬الهزائم‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬الغابوني‭ ‬ماريو‭ ‬ليمينا‭ (‬51‭) ‬والبديل‭ ‬الإيرلندي‭ ‬مات‭ ‬دوهرتي‭ (‬90+3‭) ‬هدفي‭ ‬ولفرهامبتون‭. ‬وقلّص‭ ‬تشلسي‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ (‬6+90‭).‬

وفشل‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬إسقاطه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعدما‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وعاد‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬العاشر،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬يتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬القمة‭ ‬بينهما‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬السبت‭.‬

وكاد‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬قطع‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينغ‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬غوميش‭ ‬وتوغل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬التسديد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التمرير‭ ‬للسنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬أو‭ ‬كول‭ ‬بالمر،‭ ‬ليسارع‭ ‬الحارس‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬سا‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مرماه‭ ‬ويصدّ‭ ‬الكرة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ (‬33‭).‬

وردّ‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬عبر‭ ‬لاعبه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هوانغ‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬تسديدته‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬44‭).‬

واستهل‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬غوميش‭ ‬اصطدمت‭ ‬بيد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ليسلي‭ ‬أوغوتشوكو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وأكد‭ ‬عدم‭ ‬احتسابها‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ (‬47‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬إثر‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬الإسباني‭ ‬بابلو‭ ‬سارابيا‭ ‬وتابعها‭ ‬ليمينا‭ ‬رأسية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬دجوردجي‭ ‬بيتروفيتش‭ (‬51‭).‬

وأجرى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدرب‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬تبديلين‭ ‬لانعاش‭ ‬تشكيلته،‭ ‬فأخرج‭ ‬أوغوتشوكو‭ ‬والألباني‭ ‬أرماندو‭ ‬بروخا‭ ‬وزج‭ ‬بمواطن‭ ‬الاول‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬والأوكراني‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك‭ (‬59‭)‬،‭ ‬فنجح‭ ‬في‭ ‬رهانه‭ ‬اذ‭ ‬هدد‭ ‬مرمى‭ ‬مضيفه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬63‭ ‬و65‭ ‬توالياً،‭ ‬بداية‭ ‬عبر‭ ‬نكونو‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬أنقذها‭ ‬البرتغالي‭ ‬توتي‭ ‬غوميش‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬المرمى‭ ‬ثم‭ ‬سترلينغ‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬كرة‭ ‬ارتمى‭ ‬لها‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬غريغ‭ ‬داوسون‭.‬

وسدد‭ ‬البديل‭ ‬تومي‭ ‬دويل‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬صدها‭ ‬بيتروفيتش‭ (‬82‭). ‬ونجح‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬البديل‭ ‬دوهرتي‭ ‬الذي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬اصطدام‭ ‬الكرة‭ ‬بالبديل‭ ‬الآخر‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنوا‭ ‬بادياشيل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬ليسددها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلّص‭ ‬تشلسي‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬برأسية‭ ‬نكونكو‭ ‬غير‭ ‬المراقب‭ ‬إثر‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬سترلينغ‭.‬

وهي‭ ‬المباراة‭ ‬السابعة‭ ‬توالياً‭ ‬التي‭ ‬يحافظ‭ ‬فيها‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭).‬







