سيتي أخيراً على قمة القارة العجوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬إلى‭ ‬الإماراتيين‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬فرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1968،‭ ‬لكنه‭ ‬انتظر‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬حلم‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬بإحرازه‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭.‬

في‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أتاتورك‮»‬‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬تمكّن‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ليصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬الـ«سيتيزينس‮»‬‭ ‬القول‭ ‬إنهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬وليسوا‭ ‬مجرد‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬أحرزوه‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬وخمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الأخيرة‭.‬

يجب‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬رائعة‭ ‬بقيادة‭ ‬غوارديولا‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المذهلين،‭ ‬مثل‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬نهائي‭ ‬اسطنبول‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬الهداف‭ ‬القاتل‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المؤثر‭ ‬جداً‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬التتويج‭ ‬القاري،‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأنيق‭ ‬والبارع‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا،‭ ‬والقائد‭ ‬الألماني‭ ‬المنتقل‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭.‬

التكريس‭ ‬القاري‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬زواج‭ ‬ناجح‭ ‬بين‭ ‬نادٍ‭ ‬عريق‭ ‬أسّسته‭ ‬كنيسة‭ ‬القديس‭ ‬مرقس‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬عام‭ ‬1880،‭ ‬وبين‭ ‬أموال‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومالك‭ ‬سيتي‭ ‬منذ‭ ‬2008‭.‬