Monday, 25 December 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيتي أخيراً على قمة القارة العجوز

12/24/2023 8:05:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬إلى‭ ‬الإماراتيين‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬فرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1968،‭ ‬لكنه‭ ‬انتظر‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬حلم‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬بإحرازه‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭.‬

في‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أتاتورك‮»‬‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬تمكّن‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ليصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬الـ«سيتيزينس‮»‬‭ ‬القول‭ ‬إنهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬وليسوا‭ ‬مجرد‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬أحرزوه‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬وخمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الأخيرة‭.‬

يجب‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬رائعة‭ ‬بقيادة‭ ‬غوارديولا‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المذهلين،‭ ‬مثل‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬نهائي‭ ‬اسطنبول‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬الهداف‭ ‬القاتل‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المؤثر‭ ‬جداً‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬التتويج‭ ‬القاري،‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأنيق‭ ‬والبارع‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا،‭ ‬والقائد‭ ‬الألماني‭ ‬المنتقل‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭.‬

التكريس‭ ‬القاري‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬زواج‭ ‬ناجح‭ ‬بين‭ ‬نادٍ‭ ‬عريق‭ ‬أسّسته‭ ‬كنيسة‭ ‬القديس‭ ‬مرقس‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬عام‭ ‬1880،‭ ‬وبين‭ ‬أموال‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومالك‭ ‬سيتي‭ ‬منذ‭ ‬2008‭.‬

MENAFN24122023000055011008ID1107654091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث