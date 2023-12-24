سيتي أخيراً على قمة القارة العجوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): منذ أن انتقلت ملكيته إلى الإماراتيين عام 2008، فرض مانشستر سيتي نفسه من أبرز الأندية الإنجليزية وصولاً إلى عام 2012 حين أحرز لقب الدوري الممتاز لأوّل مرة منذ 1968، لكنه انتظر حتى 2023 كي يحقق حلم التربع على قمة القارة العجوز بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي.
في 10 يونيو على ملعب «أتاتورك» الأولمبي في اسطنبول، تمكّن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق الحلم بالفوز على إنتر 1-0، ليصبح بإمكان الـ«سيتيزينس» القول إنهم من كبار القارة العجوز وليسوا مجرد منافسين على لقب الدوري الممتاز الذي أحرزوه سبع مرات منذ 2012 وخمس مرات في المواسم الستة الأخيرة.
يجب القول إن هذا التتويج الذي تحقق بعد وصول إلى النهائي عام 2021، كان متوقعاً ضمن منظومة رائعة بقيادة غوارديولا ومجموعة من اللاعبين المذهلين، مثل البلجيكي كيفن دي بروين الذي توج من دون أن يتمكن من إكمال نهائي اسطنبول بسبب الإصابة، الهداف القاتل النروجي إرلينغ هالاند (52 هدفاً في 53 مباراة خاضها خلال موسم 2022-2023)، لاعب الوسط المؤثر جداً الإسباني رودري الذي سجل هدف التتويج القاري، البرتغالي الأنيق والبارع برناردو سيلفا، والقائد الألماني المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة الإسباني إيلكاي غوندوغان.
التكريس القاري هو أيضاً زواج ناجح بين نادٍ عريق أسّسته كنيسة القديس مرقس في مانشستر عام 1880، وبين أموال النفط التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك سيتي منذ 2008.
MENAFN24122023000055011008ID1107654091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.