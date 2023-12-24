راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الكيماويات‭ ‬العملاقة‭ ‬إينيوس،‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬لشراء‭ ‬25‭%‬‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬ثامن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬نحو‭ ‬1‭.‬44‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬وتولي‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وسيقدم‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬71‭ ‬عامًا،‭ ‬أيضًا‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للاستثمار‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬الخاص‭ ‬بالنادي‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يعلن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أنه‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬يستحوذ‭ ‬بموجبه‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس،‭ ‬السير‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف،‭ ‬على‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الفئة‭ ‬بي‭ (‬باء‭) ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25%‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الفئة‭ ‬أيه‭ (‬ألف‭) ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ويوفر‭ ‬مبلغًا‭ ‬ماليًا‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬مخصصة‭ ‬لتمكين‭ ‬الاستثمار‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الصفقة،‭ ‬قبلت‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس‭ ‬طلبًا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتفويضها‭ ‬مسؤولية‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬راتكليف‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬رؤية‭ ‬يونايتد‭ ‬المتعثر‭ ‬‮«‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬ننتمي،‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والأوروبية‭ ‬والعالمية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬باعتباري‭ ‬شابًا‭ ‬محليًا‭ ‬وداعمًا‭ ‬للنادي‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬فأنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬لأننا‭ ‬تمكنَّا‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يفوضنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬التجاري‭ ‬للنادي‭ ‬ضمن‭ ‬وجود‭ ‬الأموال‭ ‬المتاحة‭ ‬دائمًا‭ ‬للفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنجلب‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬والمواهب‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬إينيوس‭ ‬الرياضية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

ويضع‭ ‬الاتفاق‭ ‬حدا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬النادي‭ ‬ويبشر‭ ‬بعصر‭ ‬جديد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭.‬

وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬التي‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬العملاق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬مقابل‭ ‬790‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬961‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬أنها‭ ‬يتفكر‭ ‬في‭ ‬‮«‬بدائل‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬التطور‭.‬

وقدم‭ ‬راتكليف‭ ‬والمصرفي‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬عروضًا‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬للاستحواذ‭ ‬الكامل،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تقييم‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزرز‭.‬

وانسحب‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬استحواذ‭ ‬يونايتد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬واصل‭ ‬راتكليف‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭.‬

ولم‭ ‬يتوج‭ ‬يونايتد‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الاسطوري‭ ‬السير‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

ويحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر،‭ ‬وخرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الاندية‭ ‬الانكليزية‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬إيريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مهددا‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬صيام‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬الألقاب‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويعتبر‭ ‬راتكليف‭ ‬مشجعا‭ ‬لبطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬20‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬ولديه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬ملكيته‭ ‬لناديي‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ولوزان‭ ‬السويسري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الدراجات‭ ‬الرائد‭ ‬إينيوس‭ ‬غرينادييررز‭ ‬وهو‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬



