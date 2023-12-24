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فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تنسحب من تحالف البحر الأحمر

12/24/2023 8:05:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬حارس‭ ‬الازدهار‮»‬‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

ويضم‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬حارس‭ ‬الازدهار‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنها‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬وإنها‭ ‬تعمل‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬سفنها‭ ‬ستبقى‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستنشر‭ ‬قوات‭ ‬بحرية‭ ‬أخرى‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالية‭ ‬إنها‭ ‬سترسل‭ ‬الفرقاطة‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬فيرجينيو‭ ‬فاسان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬لحماية‭ ‬مصالحها‭ ‬استجابة‭ ‬لطلبات‭ ‬محددة‭ ‬قدمها‭ ‬أصحاب‭ ‬سفن‭ ‬إيطاليون،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملياتها‭ ‬الحالية‭ ‬وليس‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬حارس‭ ‬الازدهار‭.‬

أما‭ ‬إسبانيا‭ ‬فأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬اختارت‭ ‬‮«‬توخي‭ ‬أقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الحذر‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬ضد‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بيلار‭ ‬أليغريا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسبانيا‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بطريقة‭ ‬أحادية‮»‬،‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬مدريد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬‭.‬

ولخصت‭ ‬الموقف‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحذر‮»‬‭.‬

ورفضت‭ ‬هولندا‭ ‬والنرويج‭ ‬والدنمارك‭ ‬إرسال‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭.‬

كما‭ ‬بدت‭ ‬إسبانيا‭ ‬غاضبه‭ ‬جدا‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أضافت‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها‭.‬

وصرحت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسباني‭ ‬يولاندا‭ ‬دياز‭ ‬لمحطة‭ ‬كادينا‭ ‬سير‭ ‬الإذاعية‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬النفاق‭ ‬الشديد‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬المصالح‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬لكنه‭ ‬يظل‭ ‬صامتا‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

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