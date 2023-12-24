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آلاف المغاربة يتظاهرون ضد حرب الإبادة في غزة ويطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

12/24/2023 8:05:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرباط‭ - (‬الوكالات‭): ‬نظم‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المسيرات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بإنهاء‭ ‬علاقات‭ ‬المغرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬واجتذبت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مرارا‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬وكان‭ ‬معظمها‭ ‬بقيادة‭ ‬جماعات‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭. ‬

فقد‭ ‬سار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة‭.. ‬أوقفوا‭ ‬تطبيع‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬المغربية‭ ‬لدعم‭ ‬فلسطين‭ ‬ومناهضة‭ ‬التطبيع،‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬يسارية‭ ‬وجماعة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬الإسلامية‭ ‬المعارضة‭. ‬

ورفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬بالعربية‭ ‬والانجليزية‭ ‬تدين‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬و«تدمير‭ ‬المستشفيات‮»‬،‭ ‬وتطالب‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬الإبادة‮»‬‭ ‬و«إنهاء‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬1967‭. ‬ورددوا‭ ‬شعارات‭ ‬تحيي‭ ‬‮«‬صمود‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬و«الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المقاوم‮»‬،‭ ‬وتدين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬يكفينا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬أمريكا‭ ‬عدوة‭ ‬الشعوب‮»‬،‭ ‬و«سجل‭ ‬يا‭ ‬تاريخ‭ ‬أمريكا‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬الأحد‭ ‬بالاشتراك‭ ‬بين‭ ‬جماعات‭ ‬يسارية‭ ‬وجماعة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬الإسلامية‭ ‬المحظورة‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المحتجين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬إذ‭ ‬سار‭ ‬الرجال‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬ولوّحوا‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬حتى‭ ‬النصر‮»‬،‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬تطبيع‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬و«الحرية‭ ‬لفلسطين‮»‬‭. ‬

ووافق‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬توسطت‭ ‬فيه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬اعتراف‭ ‬واشنطن‭ ‬بالسيادة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬بدعم‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحم‭ ‬مسلحوها‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وشنوا‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬والهجوم‭ ‬البري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬ويُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سياستها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تواصل‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬دعم‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬وحثت‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭ ‬هناك‭. ‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لم‭ ‬يكملا‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬إنشاء‭ ‬سفارة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬لدى‭ ‬الآخر‭ ‬كما‭ ‬اتفقا،‭ ‬فقد‭ ‬حدث‭ ‬تقارب‭ ‬بينهما‭ ‬ووقعا‭ ‬اتفاق‭ ‬تعاون‭ ‬دفاعي‭. ‬

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